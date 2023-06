"Mafia nigeriana, certi ex amministratori rivedano le loro riflessioni"

Caro Carlino,

alla fine spaccio e criminalità in Gad non erano tanto percezioni, come qualche vecchio amministratore sosteneva con forza. La sentenza, 230 anni di condanne per 17 imputati con il riconoscimento dell’esistenza della mafia nigeriana, parla chiaro. Credo che quegli amministratori oggi debbano farsi un esame di coscienza e rivedere certe loro vedute.

Alessandro Vitali

***

Cuneo fiscale

o previdenziale?

ll cuneo fiscale? E’ un argomento di cui si parla e si scrive molto in questi tempi, il cuneo renderà più alta la retribuzione dei dipendenti di reddito medio-basso. Se ho capito bene, il merito è della diminuzione delle ritenute previdenziali che il dipendente paga (da uno schema del Carlino ritenute del 6,6% meno lo 0,61 %). Di conseguenza l’imponibile, la somma sulla quale si calcola l’Irpef, aumenta e così il dipendente paga più tasse. Ma alla fine il vantaggio per il dipendente c’è ed è stata fatta una previsione di circa 70100 euro mensili.

Non capisco quindi la definizione di cuneo fiscale, quando invece si tratta di cuneo previdenziale e il sostenere che lo stipendio aumenta per il calo delle tasse, mentre ciò che cala e l’aliquota delle ritenute previdenziali. Forse si vuole mantenere “la gente” nell’ignoranza per non fare sapere che aumentano le tasse, certamente non per aumento delle aliquote o per il mutare degli scaglioni, ma semplicemente perché aumenta l’imponibile. Comunque il provvedimento è positivo anche se il governo con una mano dà abbastanza e con l’altra in cambio prende...poco. Una volta le retribuzioni aumentavano ogni ’tot anni’ per il rinnovo del contratto, forse questo non vale più? Eppure si è sentito che tanti datori di lavoro a fine dello scorso anno hanno dato gratifiche ai dipendenti come aiuto per il caro gas e elettricità.

Si è sentito e si sente che l’economia va bene, non si trova mano d’opera e allora agire sui contratti non sarebbe più opportuni invece di fare pagare alla fiscalità generale gli aumenti a determinate tipologie di dipendente? Anche le aziende lo scorso anno hanno avuto il cuneo previdenziale ed è un dato veritiero che il costo del lavoro è troppo alto per le varie ritenute che il datore di lavoro deve pagare. La tendenza del governo sarà di diminuire il costo del lavoro a dipendenti e imprese: pagherà la fiscalità generale.

Pasquina Ferrari