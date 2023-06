Mafia nigeriana a Ferrara, il medico anti-degrado "Era il 2013, allora non venni creduto"

Ferrara, 9 giugno 2023 – Quando denunciava quello che stava succedendo nel quartiere, quando per primo parlò di mafia nigeriana venne deriso. Le condanne dei componenti del clan – stangati in 17, in totale 230 anni di carcere, 22 per il solo dj Boogie – che si era preso un pezzo di città sono una vittoria per Giuliano Zanotti, medico, per anni presidente dell’associazione residenti Gad. Un paladino nella lotta al degrado che tra quelle strade si coniugava con la parola spaccio, una fitta rete di scambi sotto una pesante cappa di paura. Lui filmava dalla finestra, il loggione – così lo chiama un po’ scherzando – con vista sul traffico di bustine e denaro. Lui denunciava ed è stato aggredito, minacciato di morte, distrutta l’auto, ferito anche il figlio con dei cocci di vetro. Ha dovuto lasciare la casa che si era costruito con le sue mani per tutelare la famiglia.

Una battaglia dura, difficile. Lo rifarebbe?

"Sì, senza alcun dubbio. Perché la mia è stata prima di tutto una battaglia etica, che nasceva dal desiderio di salvare i giovani, la nostra gioventù, dalla droga. Ho cominciato quando ho visto il figlio di un amico comprare una dose, sono sceso in strada e l’ho fermato"

Una voce nel deserto, si è sentito mai solo?

"In alcuni momenti, devo dire la verità, ho avvertito una grande solitudine. Non ne faccio una colpa a nessuno, si tratta di portare avanti scelte difficili. Ma proprio nel momento in cui magari avevo più bisogno di un sostegno, ho assistito a quella che posso chiamare una defezione. Mi sono dovuto difendere facendo appello al mio coraggio da intimidazioni, da denunce. Sì, non è stato facile"

L’operazione contro la mafia nigeriana, le condanne. Una bella soddisfazione

"Ho cominciato la giornata con la telefonata di un paziente che mi ha girato il titolo de Il Resto del Carlino . Sono andato a comprare il giornale, mi è sembrato un successo della città, delle forze dell’ordine e della magistratura. Un successo un po’ anche mio. Anche se… "

Anche se?

"Adesso sono tutti bravi, adesso fanno tutti a gara per salire sul carro dei vincitori. Quando, era il 2013, mi misi a parlare, a raccontare semplicemente quello che vedevo dalla finestra. Non venni creduto".

Il 2013, in che occasione?

"Eravamo ad un incontro ufficiale presieduto dalla dottoressa Raimondo Provvidenza che lasciò Ferrara il 18 dicembre del 2013 sostituita dal dottor Tortora. I fatti risalgono all’estate di quell’anno, quella è stata la data in cui ufficialmente dichiarammo che, ricordo ancora le parole, ‘potevamo essere di fronte ad un’associazione di stampo mafioso’. Quello che io vedevo era sotto gli occhi di tutti"

Che cosa vedeva?

"I segnali che lasciavano per contrassegnare i luoghi della spaccio, lattine di coca cola piegate. Dove nascondevano le bustine per non farsi prendere con le mani nel sacco. I ragazzini che portavano i soldi, una processione di disperati. Ricordo ancora, quando si presero i 19 euro da un cliente e lo mandarono via perché mancava un euro alla cifra pattuita. Possibile che solo io mi accorgessi di questo continuo traffico?"

Adesso il quartiere è più tranquillo?

"Certamente, i risultati si vedono. Spesso torno nella mia casa, la casa che sono stato costretto a lasciare per proteggere i miei cari. Si respira un’aria diversa"

La battaglia è finita?

"No, la battaglia per educare i giovani a dire no alla droga non può finire. E’ l’esempio che la nostra generazione deve lasciare ai ragazzi che crescono in questa società. Un dovere".