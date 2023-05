Mafia nigeriana in aula "Dj Boogye un boss? Solo un musicista, sempre stato povero"

di Federico Malavasi

Ragazzi poveri, vite ai margini segnate da qualche crimine ma non certo esponenti di un clan mafioso. C’è chi arriva a definire i Vikings "un’associazione sgangherata", ma sicuramente non tale da dominare con il terrore su un intero quartiere. È, in estrema sintesi, il quadro emerso dal ‘giro’ di arringhe difensive della mattinata di ieri nell’ambito del processo alla mafia nigeriana (alla sbarra diciassette imputati accusati di essere boss e soldati del clan degli Arobaga Vikings). L’intervento più ‘atteso’ è quello dell’avvocato Laura Ferraboschi, difensore di Emmanuel Okenwa, alias dj Boogye, ritenuto uno dei massimi vertici del clan. Il legale (che ha redatto una dettagliata memoria) ha insistito su quella che è sempre stata sin dall’inizio la sua tesi difensiva. Boogye è una persona che ha sempre avuto "difficoltà economiche" e la passione per la musica. Il legale lo definisce un "artista emergente, che vive in condizioni reddituali difficili" e che "fatica a racimolare qualche euro". Un quadro che "stride" con l’essere figura di spicco di un clan di tale spessore. Tanto più, puntualizza Ferraboschi, che non emergerebbe non solo il "coinvolgimento", ma nemmeno la "consapevolezza" di Okenwa "di fare parte dell’associazione". Boogye, puntualizza il difensore, "non è mai stato trovato in possesso di stupefacente". Allargando infine lo sguardo all’attività del clan, secondo il legale emergerebbe una "sensazione di complessiva mediocrità".

L’avvocato Simona Maggiolini, difensore di Irabor Igbinosa, evidenzia la marginalità del suo assistito, che "viene preso in considerazione per un solo episodio", l’agguato col machete in via Morata. Riguardo alla presunta omertà da parte degli imputati, il legale ricorda come il suo cliente, dopo l’arresto per l’agguato col machete, "si sia fatto interrogare e abbia reso dichiarazioni". Il ritratto che Maggiolini traccia di Igbinosa è quello di un richiedente asilo vissuto "in condizioni di estrema povertà. Persona tranquilla, per quanto non così tranquillo nell’episodio del machete". Fatto che però "non nasce da una guerra tra bande, ma da una lite per pochi grammi di droga e per il clima di esasperazione creato da Stephen Oboh (vittima del tentato omicidio di via Morata, ndr)". L’avvocato Vittorio Manfio (difesa Godspower Okoduwa) parla di associazione "sgangherata" e senza soldi, mentre la collega Roberta Provenzano (difesa Felix Tuesday) riduce tutto a un gruppo di persone che "si azzuffavano tra loro". L’avvocato Giampaolo Remondi (difesa Glory Egbogun) sottolinea infine come nel caso dei Vikings manchi del tutto un elemento chiave dell’associazione mafiosa, e cioè "la proiezione ‘esterna’ di violenza e intimidazione. In nessuna conversazione – precisa – emerge intimidazione nei confronti di soggetti esterni al sodalizio". La sentenza è prevista per il 7 giugno.

A margine dell’udienza è intervenuto anche il vicesindaco Nicola Lodi. Il numero due della giunta ha preso le mosse da alcuni passaggi dell’arringa dell’altro ieri dell’avvocato Bernardino Curri. "La zona Gad era in mano a bande criminali – afferma Lodi –. Le parole dell’avvocato Curri non mi suonano nuove. Ai tempi si parlava di ‘percezioni’. Peccato che, sempre durante il processo, l’ex prefetto Tortora abbia confermato che la situazione era preoccupante. Sentir parlare di ‘azioni paragonabili a quelle degli ultras’ è uno schiaffo a tutti i cittadini che per anni hanno vissuto nel terrore".