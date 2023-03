Mafia nigeriana in aula La parola agli imputati "Boogye? Solo un dj" Il pm: "Assoluta omertà"

di Federico

Malavasi

Questioni sentimentali dietro alla faida tra bande, pochi o nessun legame con il clan dei Vikings e una conoscenza solo ‘artistica’ di uno dei presunti boss dell’organizzazione, Emmanuel Okenwa, alias ‘dj Boogye’. Lucky Anthony Odianose, detto ‘Ubeba’, è il primo degli imputati a parlare in aula durante il processo alla mafia nigeriana. L’esame di Ubeba, ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco del clan degli Arobaga Vikings, parte dal fatto di sangue che ha portato a sollevare il velo sulle dinamiche tra i clan nigeriani in zona Gad: il tentato omicidio di via Olimpia Morata, l’agguato a colpi di machete ordito da un gruppo di Vikings ai danni di Stephen Oboh, uno dei vertici del clan rivale, gli Eye.

Le ricostruzioni dell’imputato non sempre collimano con quelle della procura e, soprattutto, con quelle da lui stesso rese agli inquirenti dopo il raid di via Morata. Incongruenze puntualmente contestate dal pubblico ministero Roberto Ceroni che le definisce un segno della "assoluta omertà" vigente tra i membri del clan. Odianose esordisce parlando di litigi nati dal fatto che un connazionale "cercava di instaurare una relazione sentimentale con mia moglie". Attriti che si sarebbero conclusi con un’aggressione a colpi di bottiglia ai suoi danni. Riguardo all’inizio dei problemi con Oboh, il racconto si fa confuso. Spiega che il connazionale gli aveva chiesto di entrare negli Eye, ma lui aveva rifiutato. Prosegue parlando della decisione di dargli una lezione perché, insieme al fratello Isaac, Stephen avrebbe infastidito e minacciato sua moglie e la sua figlioletta. "Avevo troppi problemi con lui e suo fratello – afferma l’imputato –. Lo avevo denunciato quattro volte ma nessuno era intervenuto". Si arriva quindi al tentato omicidio che, secondo Ubeba, "non era organizzato. Me lo sono trovato davanti e l’ho affrontato. Eravamo io e Irabor (Igbinosa, altro imputato, ndr). Abbiamo visto Oboh correre verso di noi. Pensavo che avesse un’ascia quindi ho estratto il machete". Una versione che cozza con quella ricostruita dalla procura, secondo cui l’agguato era stato pianificiato dai Vikings.

L’esame si sposta poi sull’appartenza al clan, noto anche come Cult. Alla domanda se facesse parte di qualche Cult in Nigeria, Odianose risponde di essere stato membro "dei Buccaneers. I Cult – aggiunge – sono gruppi di persone normali". Quando il pm gli chiede conto della sua appartenza ai Vikings, l’imputato risponde di averlo dichiarato all’epoca "perché in carcere mi avevano consigliato di dire così, era l’unica scelta che avevo per mantenere la pace". Alla domanda su chi glielo avesse suggerito, scende il silenzio. La procura gli chiede infine conto delle sue amicizie nel clan, ammesse all’epoca dell’arresto ma smentite ieri in aula ("Non avevo amici tra i Vikings"). Riguardo al presunto boss, si trincera dietro a un ‘non sapevo’. "Boogye lo conoscevo soltanto come dj".