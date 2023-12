Mafia nigeriana, la sentenza: "Vikings, una banda crudele. Grande potere intimidatorio. Boogye era un ‘padrino’"

Un’organizzazione "solida" e "gerarchica", caratterizzata da "spietatezza e crudeltà" oltre che da una "forte carica intimidatoria" sono solo sulla comunità nigeriana ma anche su "quella ferrarese". Parole di pietra, scolpite nelle 288 pagine della sentenza che ‘certifica’ (almeno in primo grado di giudizio) la mafiosità degli Arobaga Vikings, il clan nigeriano che per anni ha imperversato in Gad tra spaccio di droga e regolamenti di conti a colpi di machete. A sei mesi dal pronunciamento del tribunale (il collegio era presieduto dal giudice Sandra Lepore, a latere Alessandra Martinelli e Andrea Migliorelli) sono state depositate le motivazioni al verdetto di condanna per diciassette imputate a pene da un minimo di 9 a un massimo di 22 anni di carcere.

Il clan. Sin dalle prime pagine del corposo documento, i giudici si soffermano sull’accusa più pesante, quella di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ipotesi di reato che, secondo il collegio, ha trovato conferma nel corso del processo. Per il tribunale, "la caratura mafiosa" del sodalizio ferrarese risulta infatti "incontrovertibilmente acclarata". L’associazione aveva "una solida organizzazione" con "gerarchica ripartizione dei ruoli, rigorosa obbedienza ai principi cultisti (le associazioni nigeriane si chiamano Cult, ndr)" e "alle direttive impartite dai vertici del gruppo". I giudici evidenziano poi "i violenti tentativi di affiliazione", le "cicliche riunioni obbligatorie per gli adepti", l’impiego di "segni distintivi – quali il colore rosso – e simboli di navi tipiche del cult di riferimento" e l’uso "della violenza fisica per affermare la propria supremazia e il proprio controllo egemonico sul territorio". Altre peculiarità dei Vikings sono il loro "carattere transnazionale" con "affiliati in numerosi Stati, riuscendo in tal modo a garantirsi una diffusa operatività" e la "disponibilità delle armi", in particolare i ben noti machete, "impiegati per portare a termine le proprie finalità illecite". Insomma, secondo il collegio quella dei Vikings sarebbe "un’associazione di vasta estensione territoriale", dotata di una "precisa e stabile struttura organizzativa, disponibilità di basi logistiche e di mezzi materiali necessari per l’esecuzione delle attività illecite", tra cui il traffico di stupefacenti importati in "ingenti quantitativi" dall’Olanda. A corroborare il tutto, tra gli altri elementi, i "continui" riferimenti nelle telefonate intercettate "alla banda rivale" degli Eiye (un membro di spicco della quale, Stephen Oboh, fu vittima di un tentato omicidio dal quale scaturirono le indagini che portarono alla scoperta dei clan) e alla "asserita supremazia dei Vikings". Per quanto riguarda gli Arobaga Vikings, concludono i giudici, sussistono dunque i tre requisiti che definiscono l’associazione mafiosa, cioè "la forza di intimidazione, l’assoggettamento e l’omertà".

I capi. Le motivazioni passano in rassegna ogni singola posizione, soffermandosi a lungo su quelle che vengono riconosciute come figure apicali del gruppo. Una di esse è senza dubbio Emmanuel Okenwa, noto come ‘dj Boogye’ o ‘PapePapi’. Secondo il tribunale Okenwa sarebbe la "principale figura" emersa nel corso del processo, essendo un "punto di riferimento autorevole degli associati non solamente a livello locale". Il coinvolgimento di Boogye è "pressoché costante" in gran parte degli episodi descritti, evidenziando così una notevole "capacità di influenzare le dinamiche e gli accadimenti principali del gruppo criminale". Di Boogye il collegio sottolinea "l’interventismo in occasione di diverse nomine di rilievo all’interno dell’associazione" e le azioni "allo scopo di risolvere le più importanti questioni interne ed esterne alla confraternita". Elementi che ne fanno non solo una "figura cardine", ma addirittura una sorta di "padrino", la cui parola era in grado di "regolare i rapporti interni all’associazione". La sua autorità, si legge ancora nel capitolo dedicato a Boogye, era dettata da "un forte carisma" e da una "notevole risolutezza", rafforzata da una appartenenza ventennale – è lui stesso a dirlo – agli Arobaga. Non solo. Boogye "si avvaleva di fidati spacciatori" e teneva numerosi contatti con gli altri pezzi grossi del clan, tra cui "Anthony Odianose, (detto Ubeba), Albert Emmanuel (detto Ratty) e Abubakar Shaka (detto Chako), il quale verrà nominato proprio da Okenwa coordinatore di Ferrara in sostituzione di Ubeba". Insomma, concludono i giudici, "l’autorevolezza acquisita" da Boogye era "intimamente legata al timore verso di lui nutrito dai diversi connazionali, associati e non", timore dovuto al fatto che si trattava di "persona notoriamente pericolosa ed estremamente violenta".