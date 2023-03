Mafia nigeriana, lo show di Boogye Il dj in aula: "Io spacciatore? Mai"

di Cristina Rufini FERRARA "Mai, mai spacciato droga in vita mia. L’ho solo fumata alcune volte". Arobaga? "È una brutta parola, ma non so altro. I Viking li ho visti solo nei film". Quasi sempre sorridente, a tratti simili-impetuoso, Emmanuel Okenwa, detto Boogye: al secolo dj Boogye ieri ha risposto alle domande del suo avvocato, Laura Ferraboschi e delle poche del pm Roberto Ceroni. E’ tra gli imputati del maxi processo sull’associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di droga. In risposta soprattutto alle domande del suo legale, e del presidente del collegio giudicante, Sandra Lepore, Okenwa ha ricostruito i suoi anni a Ferrara e la sua voglia di rimanere in Italia, nonostante le molte difficoltà economiche, per diventare ’qualcuno’. Per essere importante come talent-scout. Ma ha respinto al mittente tutte le accuse che invece gli vengono mosse dalla procura distrettuale antimafia di Bologna di essere a capo, o comunque uno dei capi tra Emilia e Veneto, del clan nigeriano Viking-Arobaga, che ha controllato la piazza di spaccio della droga in città per molti anni. Anche utilizzando le maniere forti. Ma alla richiesta di spiegazioni su alcune frasi minacciose che la polizia ha intercettato durante le indagini dell’operazione Signal, lui...