Mafia nigeriana. Non tutto il Pd sottovalutò

Baraldi

A Ferrara c’era la mafia nigeriana e speriamo non torni più. Nessuna ipocrisia politica può esserci su un tema così importante e rilevante per le persone. E, di conseguenza, non posso che essere felice del risultato ottenuto dalla Polizia di Stato e avvallato dai giudici in tutti i gradi di giudizio. Quello della mafia nigeriana è stato un tema sottovalutato da alcuni esponenti del governo cittadino ai tempi in cui il mio partito, il Pd, esprimeva la maggioranza in consiglio comunale. Dico da alcuni perché, i giornalisti dotati di archivio lo sanno meglio di me, ben prima delle elezioni 2019 – quando si insediò la prima giunta Fabbri – il Pd ha provato a sollecitare il governo nazionale e le forze dell’ordine a indagare sul fenomeno. Se nell’agosto del 2018 il comandante della radiomobile dei Carabinieri rassicurava la popolazione ("è presto per poter dire cosa ci sia veramente dietro"), nel novembre dello stesso anno Tiziano Tagliani, allora sindaco, e Paolo Calvano, consigliere regionale, sollecitavano un incontro ufficiale con il prefetto sul tema, per evitare che "si neghino problemi". Un mese dopo, dicembre 2018, l’allora segretario provinciale del Pd Luigi Vitellio, aveva chiesto al consiglio comunale di sostenere la richiesta di indagine conoscitiva sulla mafia nigeriana richiesta dalla parlamentare del Pd Paola Boldrini. E qualcosa, grazie sicuramente alle spinte da destra e da sinistra, si è mosso, visto che il capo della squadra mobile di allora, Andrea Crucianelli, ha affermato – ma anche questo i giornalisti lo sanno meglio della sottoscritta – che l’inchiesta che ha scoperchiato la mafia nigeriana a Ferrara è partita proprio nel 2018, quando al governo cittadino c’era una giunta di centrosinistra. È importante non cedere a un certo tipo di notizie fake, condite da qualche pregiudizio. Il nostro appoggio va – di nuovo – alle forze dell’ordine e agli inquirenti della procura per il loro lavoro e va a chi, da destra a sinistra, si è adoperato per facilitarlo. Ora tutta la città e tutti i cittadini devono essere uniti perché un fenomeno di quel tipo non metta di nuovo radici a Ferrara.

portavoce Conferenza Donne democratiche Ferrara