Mafia nigeriana Realtà evidente a lungo negata

Cristiano Bendin

La città sta vivendo un momento magico dal punto di vista degli eventi, con il Palio alle porte e alla vigilia del concertone di Bruce Springsteen – senza tema di smentita l’evento dell’anno – che regaleranno un mese di maggio ricco di fermenti come non si vedeva dal 2019 (poi ci furono il Covid, le limitazioni e tutto quello che sappiamo). In questo clima di festa, più che giustificato e legittimo, c’è però un fatto che rischia di passare inosservato, ossia l’approdo del processo alla mafia nigeriana nella nostra Ferrara al suo momento cruciale (cioè la discussione). Pochi giorni fa, infatti, la pubblica accusa ha chiesto al tribunale la condanna di tutti e 17 gli imputati.