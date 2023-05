Mafia nigeriana Realtà evidente a lungo negata

di Cristiano Bendin

Perché ciò è importante? Perché se è del tutto evidente che la verità processuale (che non è la verità storica) emergerà solamente dalla sentenza, è però altrettanto evidente che la requisitoria del pm Roberto Ceroni - frutto di anni di indagini accurate e di scrupolose operazioni di polizia - tratteggia uno scenario inquietante di quegli anni. Secondo l’accusa, infatti, il clan degli Arobaga-Vikings, che ha seminato il terrore in una parte della città (non genericamente nel Gad ma nella zona della stazione e aree attigue) avrebbe tutte le caratteristiche per essere ritenuto "di stampo mafioso".

Basterebbe ricordare le violente modalità con le quali fu compiuto il tentato omicidio di Stephen Oboh, l’agguato a colpi di machete commesso in via Olimpia Morata il 30 luglio del 2018. Un episodio che, secondo il magistrato, "trasuda mafiosità". A supporto della sua tesi, il pm ha articolato un ragionamento che cerchiamo di riassumere: l’immaginario collettivo tende a non leggere come mafiosi i fatti commessi dai Vikings (uno dei clan) perché "si tratta di nigeriani". Ma se i fatti singoli (tentato omicidio di un rivale del clan ’nemico’ , commesso in pieno giorno, nel proprio territorio e sotto gli occhi di tutti, il pizzo chiesto a una connazionale per permetterle di continuare a fare la venditrice ambulante, la tristemente famosa rivolta dei cassonetti come prova di forza del clan nel cuore della propria zona, un fatto che proiettò Ferrara alla ribalta delle cronache nazionali) fossero accaduti a Scampia o a Gioia Tauro - solo per citare due realtà ove la presenza mafiosa è conclamata, non per fare del razzismo geografico - non si sarebbe esitato a definirli "di stampo mafioso". È bene ricordare a noi tutti, non per fare un processo alle legittime opinioni politiche espresse allora, nell’immediatezza dei fatti, ma solo per rinfrescare la memoria, che per anni quello che stava accadendo sotto gli occhi terrorizzati dei residenti (in danno ai nigeriani perbene che vivono in città) fu smentito e sminuito. E quelli erano fatti, non terrorismo mediatico.