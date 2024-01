‘Mafie e territorio’ all’Ariostea. Lectio magistralis di Varese

Sarà una lectio magistralis di Federico Varese dedicata a ‘Mafie e territorio’ ad aprire, oggi alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17), il ciclo di incontri ‘Riflessioni sull’ambiente. Più lento, più profondo, più dolce’ a cura dell’Istituto Gramsci di Ferrara. L’appuntamento, che potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web, sarà introdotto dal direttore dell’Istituto Gramsci Nicola Alessandrini, per la presentazione del programma del ciclo di incontri.

"In questa lezione, non mi soffermerò tanto sui reati ambientali commessi dalle mafie, ma sul rapporto imprescindibile delle mafie con un territorio. Argomenterò che queste organizzazioni criminali sono sui generis, in quanto sono forme di governo di comunità e di mercati e nascono in relazione alla transizione al capitalismo. Si farà riferimento a casi tradizionali, come la Sicilia, e a territori nel Nord del mondo, come alcune città del Regno Unito e dell’Italia del Nord, e all’America Latina, per finire con la breve disanima di come la lotta alla mafia per lo più non intacca le sua capacità di governo locale. La lezione si basa su ricerche in corso del mio progetto europeo (advanced Grant) Crimgov, finanziato da European Research Council". Nato a Ferrara, Federico Varese è professore di Criminologia e Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Oxford, e Senior Research Fellow del Nuffield College, Oxford. Ha diretto la rivista "Global Crime" e scritto per il "New York Times" e il "Times" di Londra. Collabora con il "Times Literary Supplement" e "la Repubblica". Tra le sue principali opere spiccano The Russian Mafia (2001), Mafie in movimento (Einaudi 2011), Vita di mafia (Einaudi 2017) e La Russia in quattro criminali (Einaudi 2022). Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara si può trovare alla pagina “cronacacomune.musvc2.net” http://archibiblio.comune.fe.it.