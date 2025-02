Mafioso ’evade’ dai domiciliari. Pizzicato con le sporte della spesa

Era evaso dai domiciliari per recarsi in un supermercato del Veneto. Una violazione che ha aperto le porte del carcere per un trentacinquenne italiano, già sottoposto a misura cautelare per reati di stampo mafioso. Venerdì, infatti, i Carabinieri di Mesola hanno eseguito il provvedimento di aggravamento emesso dal Tribunale di Salerno, a seguito di una richiesta di inasprimento della misura cautelare scaturita dall’arresto per evasione dello scorso 24 gennaio.

L’uomo, già ritenuto responsabile di appartenere a un’associazione per delinquere di stampo mafioso, legata a un clan camorristico attivo nell’area di Scafati (nel Salernitano) e nei comuni limitrofi, era ai domiciliari a Mesola dal febbraio del 2024. E la sua recente evasione ha aggravato la sua posizione. Il trentacinquenne era stato sorpreso all’interno di un supermercato di Rosolina, in provincia di Rovigo (a circa 25 chilometri dalla propria abitazione), da un carabiniere della Stazione di Mesola libero dal servizio, che lo ha subito riconosciuto e ha allertato i colleghi.

L’uomo, tentando di sottrarsi al controllo, aveva cercato di fuggire. Ma ad attenderlo fuori dalla propria abitazione vi era una pattuglia dei carabinieri: i militari lo hanno bloccato all’esterno della casa, mentre tentava di rientrare. In quella circostanza, dopo aver convalidato l’arresto, l’Autorità giudiziaria di Ferrara aveva disposto la ricollocazione del trentacinquenne ai domiciliari nella sua casa a Mesola. Tuttavia, dopo la segnalazione dell’accaduto, il Tribunale di Salerno ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando l’immediato trasferimento in carcere a Ferrara dell’uomo, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quando è stato avvicinato dal carabiniere ha riferito di essere lì per fare alcune spese e sarebbe subito tornato a casa. Insomma, per l’uomo era normale evadere dai domiciliari per fare acquisti, Non per i carabinieri che lo hanno immediatamente fermato e arrestato. Il controllo capillare sul territorio anche in abiti borghesi conferma il buon lavoro degli uomini dell’Arma in un territorio esteso come quello Ferrarese.

Valerio Franzoni