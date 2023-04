Magagnotti (Link) "Occorre decostruire la struttura dell’ateneo"

L’inaugurazione dell’anno accademico non è stata esente da critiche: poco distante dal teatro in cui si è svolta l’inaugurazione, studentesse e studenti delle organizzazioni universitarie Link e Out!* hanno organizzato un presidio per denunciare le condizioni dei giovani, "limitati da un sistema ad alta performatività, impossibilitati a conseguire serenamente gli studi a causa di differenziazioni sociali non compensate e, anzi, incentivate da un’invasiva privatizzazione dei luoghi del sapere". Un sistema, spiega Anita Magagnotti, coordinatrice di Link Ferrara, "permeato dalla cosiddetta ‘meritocrazia’, termine spesso utilizzato, erroneamente, con accezione positiva, ma che è erede del privilegio, con la mutazione acquisita dell’ipocrisia". Alessandra De Fazio, presidente del Consiglio degli studenti, "ha presenziato durante l’inaugurazione, riportando la propria testimonianza e quella di tanti altri studenti. ‘Sono un fallimento, non merito di vivere’, ‘Le borse di studio sono un ricatto’, ‘Ho barattato la mia salute mentale per finire in tempo gli studi’. Quesiti e affermazioni che offrono uno spaccato sulla vita universitaria di questa fase storica, fatta di sacrifici ingiustificati, precarietà abitativa, occupazionale, economica, assenza di tutele stabili dal punto della salute sia mentale che, talvolta, fisica: problemi – prosegue la rappresentante di Link – che esulano dalle singole dimensioni accademiche, ma che sono caratteristici dell’intero sistema nazionale.

Adesso più che mai, è necessario decostruire l’attuale struttura universitaria e societaria per ripartire, gradualmente, da un modello che favorisca un’uguaglianza fattuale e sostanziale; renda l’università ‘gratuita’, capace di tutelare studenti e studentesse, dando uno spazio sicuro a tutte le soggettività; trasformi la salute psicofisica in un servizio basilare e fondamentale; accetti saperi differenti da quelli comuni e diversifichi le forme di cultura".