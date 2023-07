Magazzini Darsena Il caso dopo l’estate

Slitterà a dopo l’estate la decisione del gup Danilo Russo nella vicenda giudiziaria che riguarda l’imprenditore Roberto Mascellani, imputato per bancarotta nella vicenda giudiziaria legata al fallimento della Magazzini Darsena. Nell’ultima udienza del procedimento a suo carico c’era stato il lungo interrogatorio dell’imprenditore, il quale ha fornito al propria versione dei fatti. Oggi avrebbe dovuto essere la decisione del giudice o comunque una richiesta di rito da parte dell’avvocato difensore, Lorenzo Valgimigli, ma proprio il legale nei giorni scorsi ha deciso di far valere il decreto che prevede lo slittamento delle udienze per quanti risiedono nelle zone colpite dall’alluvione. Quindi tutto rinviato a dopo l’estate.