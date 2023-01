Magazzini Darsena, il crac in aula Mascellani chiede l’interrogatorio

La prima udienza preliminare della vicenda giudiziaria che vede imputato per bancarotta l’imprenditore ferrarese Roberto Mascellani si è conclusa ieri poco dopo mezzogiorno. Davanti al giudice per le indagini preliminari Danilo Russo e al pubblico ministero Stefano Longhi, si è costituto parte civile nel procedimento l’avvocato Stefano Belbo del foro di Bologna, per la curatela fallimentare della società Magazzini Darsena. Depositando anche una richiesta di trasformazione del sequestro preventivo in conservativo, questione tecnico-giuridica che sarà affrontà in caso di processo e che è relativa al blocco di beni per un totale di quattro milioni circa. Mentre Mascellani, assistito dal suo legale, l’avvocato Lorenzo Valgimigli, ha chiesto di essere interrogato. A quel punto il giudice Russo ha aggiornato l’udienza all’11 maggio, proprio per permettere l’interrogatorio. Soltanto dopo l’imprenditore e il suo legale decideranno se chiedere di essere giudicati con rito abbreviato o attendere la decisione del gup Negri sulla richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta. Il procedimento per presunta bancarotta fraudolenta è quello che la procura di Ferrara ha aperto anni fa essendo stato iscritto nel registro degli indagati dall’allora procuratore capo Bruno Cherchi e dal sostituto Stefano Longhi che ha proseguito poi le indagini eseguite dalla Guardia di finanza, fino alla richiesta di rinvio a giudizio. Procedimento aperto a seguito del fallimento della Magazzini Darsena, società a sua volta collegata alla ex Sinteco Holding. Sotto la lente dei magistrati sono finiti alcuni passaggi di soldi da un’impresa a un’altra dello stesso gruppo, che per gli investigatori sarebbero state in realtà distrazioni di fondi dal capitale delle imprese coinvolte, con quantità di denaro che sarebbero finito anche all’estero. Mentre per la difesa si tratta di operazioni compensative, senza distrazione di risorse tra le aziende collegate. Nel corso delle indagini, la procura ha posto sotto sequestro la considerevole cifra – come detto – di quattro milioni di euro. Sequestro più volte impugnato dalla difesa dell’imprenditore. Fino all’ultimo pronunciamento della Corte di Cassazione del 10 maggio 2017. Dopo anni, quindi, siamo arrivati a uno spartiacque importante: l’udienza preliminare in cui un giudice è chiamato a decidere sulla richiesta di processo presentata dal pubblico ministero Longhi, oppure il proscioglimento come chiede la difesa, considerando che l’ingegner Mascellani si è sempre dichiarato innocente e pronto a chiarire che quei passaggi di denaro che la procura indica come distrazione di fondi in realtà erano compensazioni tra le varie aziende.

Cristina Rufini