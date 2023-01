Magazzino va a fuoco a Filo

Tanta paura, danni contenuti, materiale carbonizzato, muri anneriti, ma nessun ferito. E’ in sostanza il bilancio dell’incendio che si è sviluppato la notte scorsa in una casa colonica, nella campagne intorno a Filo, in via Terranova. Esclusa la matrice dolosa, le fiamme sarebbero divampate per il malfunzionamento della caldaia da riscaldamento, installata nell’annessa pertinenza: una sorta di magazzino, dotato da bagno e servizi igienici. Bruciati al suo interno legname, mobilio, attrezzi e strumenti da lavoro. Un botto avrebbe svegliato gli inquilini, che accortisi di quanto stava succedendo nel proservizio, e del fumo che ne usciva, hanno lanciato l’allarme, tentando una prima sommaria opera di spegnimento. L’Sos è stato raccolto dai pompieri di Portomaggiore, che giunti sul posto con l’autobotte ed idranti alla mano, hanno smorzato anche l’ultimo braciere, messo in sicurezza l’impianto, e reso inagibile l’immobile.

n. m.