"Maggi era preparato, il sostituto è un inesperto"

Caro Carlino,

ho letto con piacere la lettera della signora Succi relativamente alla mancata riconferma dell’assessore Andrea Maggi e alla nomina del signor Vita Finzi Zalman che aveva raccolto appena 34 voti alle ultime elezioni. Non posso che essere d’accordo con lei. Ho avuto modo di interfacciarmi con l’assessore Maggi per una segnalazione relativamente al dissesto della strada dove abito e dopo pochi giorni mandò una squadra di operai per riparare le buche. Ma a parte questo fatto “personale”, ho sempre seguito Maggi nella sua attività e dobbiamo riconoscergli che ha fatto tantissimo per la nostra città, amministrando le opere pubbliche con competenza e serietà. Senza dimenticare i tanti soldi arrivati a Ferrara con il PNRR, merito sicuramente non solo suo, ma che ha saputo gestire in maniera ottimale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: Viale Po, San Giorgio, lo stesso aeroporto, senza contare tutti gli interventi fatti. Qualcosa davvero non è chiaro: una volta che abbiamo avuto finalmente a Ferrara un amministratore serio, preparato, non politico di professione, questo viene messo da parte. E sostituito con un candidato inesperto votato appena da una trentina di persone. Attenderei una risposta dal Sindaco. Grazie per la pubblicazione, saluto cordialmente la redazione.

Arnaldo Parenti