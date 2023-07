Maggi: "Pnrr, Ferrara è la seconda città che ha partecipato a più bandi in regione"

E’ servito per fare il punto della situazione sui progetti ferraresi in ambito Pnrr l’incontro che si è svolto mercoledì in municipio tra i componenti della ‘Cabina di regia’ comunale e il team di esperti Pnrr della Regione incaricati di seguire il nostro territorio. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato l’assessore con delega al Pnrr Andrea Maggi e il direttore generale Sandro Mazzatorta, gli esperti hanno presentato i risultati dell’ultimo report sui finanziamenti e sui cantieri in corso di progettazione e di esecuzione in regione. "Risultati che confermano - afferma Maggi - l’ottimo posizionamento del Comune di Ferrara nel contesto regionale. Siamo la seconda città che ha partecipato a più bandi del Pnrr. Ciò testimonia lo sforzo messo in campo".