Magia al Torrione. Una sera con Atti e il suo quartetto

Oggi sul palco del Jazz Club sale il quartetto guidato da Carlo Atti, uno dei più rappresentativi musicisti di base in Emilia-Romagna. Questa la formazione: Carlo Atti, sax tenore, Alfonso Santimone, pianoforte, Stefano Dallaporta, contrabbasso e Andrea Grillini, batteria. Il concerto oggi, alle 21.15, con Carlo Atti Quartet. Carlo Atti, sax tenore - Alfonso Santimone, pianoforte - Stafano Dallaporta, contrabbasso - Andrea Grillini, batteria. Carlo Atti da anni è uno dei migliori sassofonisti europei, nella sua carriera si è confrontato con leggende del jazz internazionale, vederlo suonare è sempre una emozione non solo per la tecnica, ma soprattutto per come riesce a comunicare facendo vibrare l’ancia in modo perfetto, Carlo inizia a suonare all’età di otto anni il flauto traverso, poi, adolescente, passa al sax tenore sotto l’insegnamento del maestro veneziano Giorgio Baiocco.

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167. Apertura biglietteria alle 19. Apertura Wine Bar dalle 19.30. Inizio concerto 21.30.