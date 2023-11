Magia di ’Calici d’Autunno’ per tre giorni

Calici d’Autunno torna a Ferrara per la sua nona edizione e anche quest’anno avrà come cornice il Castello Estense. Gli appuntamenti per la degustazione eno-gastronomica sono oggi dalle 19 alle 24; domani dalle 18 alle 24 e domenica dalle 17 alle 23.

Saranno tre giorni dedicati al vino con produttori d’eccellenza italiani ed esteri, alcune sfiziosità gastronomiche, Masterclass, esperienze e musica dal vivo. Il ticket comprenderà un porta calice con un calice (con cauzione) e 10 talloncini per creare la propria degustazione. L’evento, patrocinato dal Comune, è organizzato da FEshion Eventi in collaborazione con Onav Ferrara, Onav Verona, Onav Franciacorta, consorzio dei vini della Valpolicella, Secret Wine, Wine Eventi Bologna. Durante i tre giorni sarà possibile partecipare a delle masterclass su prenotazione.

Oggi. Alle 20:30, amarone: tra mito e realtà (degustazione di 8 Amaroni condotta dall’enologo Alberto Brunelli, del Consorzio dei vini della Valpolicella e dal Maestro Assaggiatore Onav Francesco Galeone).

Domani. Alle 19 aperitivo musicale (Assaggio di 3 vini di cantanti famosi abbinati alle rispettive canzoni, interpretate da un duo dal vino. L’esperienza è condotta dalla sommelier Giulia Sattin di Secret Wine); alle 20:30 Degustazione alla cieca (Assaggio di 2 alla cieca. L’esperienza è condotta dalla sommelier Giulia Sattin di Secret Wine).

Domenica. Alle 20, Franciacorta: degustazione di 6 vini condotta dal delegato Onav Franciacorta Fabio Corsoli. Programma musicale delle tre serate. Oggi DJ Set “Millenial Z Party”; domani gruppo dal vivo “Clochart”; domenica gruppo dal vivo “Blackout”.