Magia di luminarie tra vie e piazze. Conto alla rovescia verso il Natale

E’ sempre un’emozione vedere le luci che si accendono sulla città, è il primo segnale che siamo al conto alla rovescia verso il Natale.

Le nuove luminarie sono state accese ieri, intorno alle 17. Una festa, in piazza Trento e Trieste, per tanti cittadini con il sindaco Alan Fabbri. Un bel colpo d’occhio vedere quei 130 chilometri di fili e decorazioni, che sono stati installati nelle scorse settimane, brillare nel centro storico. "Ferrara – le parole del primo cittadino – si conferma una città attrattiva anche nel periodo natalizio". Ricca la programmazione degli eventi. Giorno clou, come da tradizione, sarà l’accensione dell’imponente albero venerdì 8 dicembre davanti alla Cattedrale. L’evento sarà arricchito dalle voci e dall’energia del concerto del Jubilation Gospel Choir. Per l’occasione, la celebre artista Amii Stewart si esibirà a partire dalle 20.30 sotto le luminarie di viale Cavour, con un evento assolutamente inedito per il quartiere Gad. Tutte le iniziative e le informazioni sono sul nuovo sito www.inferrara.it.