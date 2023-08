Magia, pirati e banditi di strada Così è ‘La guaritrice e il doganiere’

Due anime, due dialetti diversi e la difficoltà di comprendersi superata da affinità che vanno oltre la superficiale comunicazione orale. È il romanzo ‘La guaritrice e il doganiere’ di Daniela Fratti, con prefazione di Francesco Scafuri, fresco di stampa, edito da Faust Edizioni nell’ambito della collana di narrativa ‘I nidi’.

La trama è tutt’altro che banale: tra il 1565 e il 1571 – nella Ferrara di Alfonso II d’Este e Barbara d’Austria, del Vicario Prospero Pasetti, di Pirro Ligorio e di Cristoforo Fabretti detto lo Sfregiato – Antonia, strolga comacchiese, e Alfonso Trienter, soldato di ventura e montanaro del Trentino, si conoscono, s’innamorano due volte e consumano una vita densa d’avventure. È l’incontro di due anime che parlano dialetti diversi, quasi incomprensibili, e che pure s’intuiscono vicendevolmente fino a capirsi e a scoprire affinità che le uniranno per sempre. Questo romanzo è un viaggio all’interno di questa scoperta, segnata da liturgie misteriose, riti di magia nera, omicidi, pirateria presso la marina di Goro e Magnavacca, banditi di strada, condannati a morte e terremoti devastanti. E al contempo è un viaggio nei costumi sociali ferraresi di un’epoca lontana ma giunti fino a noi, come il costume del "figlio in petto", del màj, del toccamano, tra conventi di clausura, mercati in piazza, Delizie Estensi, spezierie, ospizi per bambini abbandonati, sbirri e ordinanze ducali che guidavano la vita delle donne povere. Ferrara e la natura che la circondava sono il paesaggio in cui si dipana questa storia: il polesine di San Giorgio, la San Martina, l’Aguscello, le Valli del Mezzano, Comacchio, il Gran Bosco della Mesola e il loro mondo selvaggio dominano lo sfondo in cui nasce e cresce un amore profondo e insieme riccamente sensuale. La protagonista indiscussa, tuttavia, resta la città: con la sua quotidianità caratterizzata dallo spirito mordace dei ferraresi, dai modi di dire dialettali, dalle antiche inimicizie con i veneziani, dai divertimenti ducali privati e pubblici e dalla folla che popolava i quartieri, in particolare quello ebraico, con i loro profumi ormai perduti e le botteghe mai dimenticate. Dall’editore, poi, la notizia che l’uscita di questo romanzo anticipa quella del primo volume di una trilogia di romanzi storici ferraresi: uscirà nei prossimi mesi ‘1842’, opera del bondenese Moreno Po, primo romanzo di una ‘trilogia delle Valli di confine’.

f. f.