Magico Natale, ecco il programma: "Eventi e concerti in ogni località"

Sono tanti gli eventi del cartellone natalizio, presentato a Terre del Reno. Alla presenza del sindaco Lodi, degli assessori Matteo Malagutti e Maria Mastandrea, di tutte le associazioni che hanno collaborato al programma con le loro iniziative. Una ricchissima offerta per allietare le giornate di tutte le famiglie nelle prossime settimane.

Grande attenzione è stata data ai bambini, complice l’aiuto del "Gruppo mamme", volontarie che supportano con il loro operato le varie proloco nella realizzazione delle feste nei territori. Ogni località è stata toccata dal cartellone, per unire ancora di più le località che avranno ognuna un proprio momento dedicato all’accensione degli alberi natalizi, concerti e spettacoli. Risultato della grande sinergia e collaborazione, che già da anni caratterizza i rapporti tra amministrazione comunale e associazioni del territorio e che ha visto la presenza di Daniela Biondi (Filarmonica San Carlo), Massimiliano Bonora (Avis Terre del Reno), Gabriele Mazza (Consigliere Proloco Sant’Agostino), Delfo Verri (Spal Club Mirabello), Massimo Malaguti e Sauro Campioni ("Piccolo coro sorridi con noi"). Tra le novità ci saranno il concerto di capodanno a cura della filarmonica San Carlo e il concerto del piccolo "coro sorridi con noi" che da Massa Finalese si trasferirà dentro la chiesa di Mirabello. "Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dalla giunta, e della grande energia che le associazioni stanno esprimendo – dice il sindaco Roberto Lodi – già da tempo stiamo organizzando un sempre maggior numero di eventi straordinari, che negli ultimi mesi hanno contraddistinto il comune per interesse e vitalità. Tutto questo non sarebbe possibile senza l’aiuto dei nostri bravissimi volontari". Gli assessori Malagutti e Mastandrea hanno infine voluto ricordare l’importanza di questi eventi che parlando di "regalo al territorio di un gran numero di eventi, tutti gratuiti, per ascoltare le esigenze dei cittadini, che anche a causa della grandinata, necessitano sempre più di momenti di socialità". Il 7 sarà acceso il presepe Avis al parco di Villa Rabboni alle 18 mentre gli alberi di Natale saranno accesi tutti alle 18, l’8 a Mirabello con intrattenimento per bambini, il 9 a Sant’Agostino, il 10 a San Carlo. Per quanto riguarda i concerti, il 10 alle 18 ci sarà della Gospel Experience Choir alla polivalente S. Agostino, il 15 alle 20.30 il concerto di Natale della Filarmonica S. Carlo con gli allievi della scuola primaria di S. Carlo nella tensostruttura del campo sportivo; il 17 alle 15.30 quello degli allievi scuola musica Dosso Insieme, arrivo di babbo natale e accensione albero, il 17 alle 18 il Concerto di Natale in Chiesa a S. Agostino; il 30 alle 21 il Concerto di fine anno della Filarmonica S. Carlo. Per gli spettacoli, il 22 alle 17 "l’apprendista babbo natale" in biblioteca a Mirabello; il 23 dalle 9 l’invasione dei babbi natale a S. Carlo; il 29 alle 17 il Planetario discovery, la grande cupola della scienza a Dosso. Si proseguirà poi con gli eventi legati all’Epifania.

Laura Guerra