"Magistratura e politica, purtroppo non c’è sempre imparzialità"

Caro Carlino,

sulla controversia fra politici e magistrati il signor Gianluca La Villa scrive rivolto ai politici: “Fate leggi sensate e comportatevi bene, e vedrete che i giudici non si occuperanno più di voi”. Magari fosse così. Purtroppo le cronache ci informano che la realtà è diversa. Innanzi tutto non mi sembra rispettoso verso il Presidente della Repubblica parlare di leggi sensate visto che le firma. Poi, entrando nello specifico, non è vero che al politico sia sufficiente comportarsi bene per evitare le inchieste della Magistratura. L’itercettazione dell’ex Presidente dell’Anm: “Salvini ha ragione ma va attaccato” è la prova provata dell’attacco di alcuni giudici alle istituzioni democratiche. Difendendo i confini dell’Italia dall’invasione dei clandestini Salvini, come era suo dovere di Ministro, si era comportato fin troppo bene. D’altronde come si può giudicare imparziale un giudice che partecipava a manifestazioni pubbliche contro il Ministro? Che rispetto aveva per le sue funzioni? Si parla di indipendenza della Magistratura dimenticando spesso l’indipendenza degli amministratori. Il finale di questa brutta storia è che Salvini è finito a processo e ancora non si conoscono i nomi dei magistrati che dovevano attaccarlo e dei mandanti. Perchè? La risposta l’ha data la maggioranza degli italiani che non ha più fiducia nella Magistratura. Grazie,

Roberto Zaramella

* * *

SCIOPERO DEI MEDICI

Caro Carlino,

leggiamo i dati forniti dalla Direzione sull’adesione allo sciopero del 5 dicembre dei dirigente medici e sanitari dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna e dell’ AUSL e non possiamo che sorridere viste le modalità di rilevazione fatte dalle Aziende ma, per noi professionisti non qualificati che lavoriamo nelle Aziende, la realtà è ben diversa (vedi blocco delle sale operatorie, delle aree mediche, delle aree radiologiche, del laboratorio, ecc…). Noi confermiamo la media dell’83% basata sulla rilevazione fatta su tutte le unità operative del Sant’Anna e dell’ASL depurata della quota dei “precettati” e di quelli in ferie e in malattia. Questa metodologia di calcolo l’abbiamo utilizzata diverse volte e non temiamo confronti. Lasciamo la Direzione nella sua convinzione e la informiamo che, se vuole, nel prossimo sciopero locale che faremo le rilevazione possiamo fornirle noi in modo dettagliato e più rispondenti alla realtà.

Pierluigi Api,

coordinatore Provinciale Anaao Assomed