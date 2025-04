Magnani, lo scopritore di talenti: "Aouani, campione straordinario. La città diventi brand dello sport"

Il penultimo italiano – dopo Gelindo Bordin (1986 e 1990) e Stefano Baldini (1998 e 2006) – a vincere un oro europeo nella gara regina della corsa, la maratona, è stato Daniele Meucci: Zurigo 2014. L’ultimo, due giorni fa a Lovanio (Belgio), un clamoroso Iliass Aouani. Entrambi hanno un punto di contatto, l’allenatore: Massimo Magnani. Ex top maratoneta (due Olimpiadi, Montréal 1976, tredicesimo; Mosca 1980, ottavo) e DT della Nazionale, scopritore di campioni.

Magnani, che impresa avete fatto domenica? "Vincere il titolo d’Europa in volata come ha fatto Iliass è qualcosa che ha dello straordinario. Ma mi ha fatto prendere un colpo, vedevo che non partiva mai alla fine poi ho capito che è stata una scelta voluta. Voleva battere il gruppo di israeliani, tra cui il vice campione del mondo (Maru Teferi), in volata. Era troppo convinto di quello che voleva fare. Alla fine ha avuto ragione".

Dopo la breve esperienza al Tuscany Camp, lo scorso anno è tornato ad affidarsi a lei. Quanto l’ha visto cambiato? "Allontanarsi da Ferrara gli è servito, è maturato molto. Ha capito che qui c’è gente che lo vuole aiutare in maniera disinteressata e che pensa esclusivamente al suo bene. E che per lui ha un progetto importante. Qui ha amici e ora vorrebbe comprare casa per trasferirsi definitivamente. Ha ritrovato serenità, quella che lo scorso anno era venuta meno, e ha capito che questa era la strada da percorrere per esprimere il suo enorme potenziale".

Di talenti ne ha scoperti e allenati tanti, ma dica la verità: l’oro di domenica e soprattutto il rapporto con Iliass hanno un sapore speciale, non è vero? "La vittoria di Meucci fu straordinaria, ma questa di Iliass è molto particolare. Dopo gli studi in America, nel 2022 venne a cercarmi perché voleva essere allenato da me. Al termine di una gara andata male, gli dissi: tu hai grandissime qualità, ora non buttarti via. Mi guardò stranito, forse mi pensò pazzo. Da lì siamo partiti".

E ha avuto ragione lei... "Iliass è un enorme talento, tra noi c’è un rapporto molto stretto. Quando è tornato dal Tuscany, per entrambi non è stata la famosa ’minestra riscaldata’. Abbiamo rivisitato tutto il percorso da fare insieme, abbiamo reso più completo il team di lavoro, abbiamo capito gli errori da non commettere".

Nell’oro di Iliass, quanto c’è di Ferrara? "Tanto. La sua presenza quotidiana al campo scuola, come quella di Neka Crippa, Federica Del Buono ed Elisa Palmero (gli altri azzurri allenati da Magnani, ndr), fanno capire che la storia di Ferrara nella corsa è grande e per i giovani deve essere un esempio. L’obiettivo dovrebbe essere riportare la città nel mondo delle grandi corse come punto di riferimento".

Bisognerebbe riportare qui la maratona o perlomeno la mezza, non crede? "Bisognerebbe fare di Ferrara un brand di ’città della corsa e dello sport’. Purtroppo non è mai stato al centro nè di questa amministrazione e neppure di quelle precedenti. Non è un problema di colore politico di destra o sinistra".

Da dove bisognerebbe partire secondo lei? "Pensi a Valencia, per certi versi con caratteristiche simili a quelle di Ferrara: è turistica, ha un fiume vicino, negli anni si è caratterizzata per lo sport e oggi è in grado di organizzare quattro o cinque eventi di livello internazionale. Non dico che a Ferrara bisognerebbe portare 40-50mila persone per la maratona, ma la nostra città ha le potenzialità per fare grandi cose. E lo sport è sempre stato caratterizzante e ad alti livelli, non solo per la Spal, ma anche per il basket e la pallavolo in serie A e, ovviamente, per la corsa. E se c’è da fare qualcosa per il bene della mia città, io sono pronto".

Tornando al campione europeo, può ancora migliorare? "Iliass ha corso solo quattro maratone in carriera ed è consapevole che può concorrere a livello mondiale, domenica inoltre ha dimostrato che può giocarsi le partite uomo contro uomo negli ultimi metri. Certo, va migliorato il motore, è ancora giovane".

Gli obiettivi futuri? "A breve termine c’è il mondiale a Tokyo dove Iliass si presenterà come campione europeo e vogliamo migliorare il primato personale. Poi Los Angeles resta il grande obiettivo di questo quadriennio".

Quanti giovani Aouani stanno crescendo con Magnani? "Abbiamo un bel gruppo e ragazzi molto interessanti da Elisa Clementi, studentessa di Medicina che si è trasferita a Ferrara, ad Abrham Asado di Cento, già campione juniores di mezza maratona fino al ferrarese Francesco Bigoni. Sì, il progetto è molto importante".