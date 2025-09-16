Magnani, lo scopritori di fenomeni: "Io e Iliass credevamo al podio. Sì, ora è vicinissimo ai top mondiali"

"Pronto, Magnani? Ma si rende conto di ciò che avete combinato a Tokyo?". "Scusi, non sento, qui in Giappone il telefono prende poco...". E giù risate. In Italia sono le 14.30, a Tokyo è l’ora di cena. Dall’altra parte dell’apparecchio l’aria è di grande festa, messe via la tensione e il carico di adrenalina per la storica maratona mondiale per l’Italia grazie a Iliass Aouani. "Un ragazzo d’oro", attacca il suo coach, Massimo Magnani. Un nome, una garanzia. Ex top maratoneta (due Olimpiadi, Montréal 1976, tredicesimo; Mosca 1980, ottavo) e DT della Nazionale, oggi è soprattutto scopritore di talenti e di futuri campioni. Come Iliass.

Magnani, ci riprovo: che impresa avete fatto la scorsa notte?

"L’impresa l’ha fatta Iliass. Io e l’intero staff lo abbiamo aiutato ad arrivare qui, diciamo che abbiamo prodotto un buon risultato".

Lei credeva a questa impresa?

"Certo. Ci credevamo tutti e due. Una medaglia non è mai programmata, ma l’attività dell’anno è stata impostata per poter arrivare qui al top, essere competitivi ai massimi livelli. E abbiamo avuto sempre ottimi riscontri dall’allenamento quotidiano, la convinzione di arrivare a Tokyo ed essere protagonisti è stata sempre presente in noi".

Una gara perfetta che alla fine Iliass poteva anche vincere e non avrebbe rubato nulla a nessuno, non crede?

"È stato protagonista della gara quando la stessa è entrata nel vivo, forse se nel finale avesse attaccato decisamente avrebbe anche potuto rischiare di vincere. Ma miglioreremo anche su questo aspetto. Campione d’Europa e dopo quattro mesi bronzo ai Mondiali: non sono tanti al mondo a fare questo".

Qual è il segreto del nuovo Iliass, tornato da Magnani nel 2024 dopo una breve esperienza al Tuscany camp di Siena?

"È tornato a Ferrara in un ambiente che a lui piace molto, il nostro rapporto è più che mai solido, attorno c’è un’aria sana, favorevole, ottima. Grazie ai ragazzi che frequentano il campo con noi. E lui è un modello per i giovani. Questo è il clima nel quale si possono costruire grandi progetti".

Quale la svolta della gara?

"Il gruppo di testa è andato piano piano assottigliandosi, il ritmo è progressivamente cresciuto. Quando il gioco si fa duro i duri, come Iliass, iniziano a giocare. Dal 35esimo chilometro in poi è sempre stato davanti, protagonista, a sollecitare l’andatura, a farsi trovare nel posto e momento giusto quando contava".

Il gap oggi con i più forti, penso a etiopi e keniani, si è assottigliato decisamente...

"Sì. E si assottiglia in gare come queste dove non si deve solo correre dietro a un pacer e in qualche modo esaltare la capacità prestativa, cioè fare tempi e prestazioni. In queste gare si esalta la capacità competitiva, uno contro l’altro, uomo contro uomo. E qui il gap si avvicina moltissimo. Poi ancora di più quando ci sono condizioni climatiche molto problematiche come quelle di oggi, con una elevatissima umidità. Penalizzano tutti ma soprattutto coloro che non sono abituati a trovarsi in queste condizioni".

Diciamo che non è stato il caso di Iliass, avvantaggiato dal clima di Ferrara...

"Il clima di Ferrara, da questo punto di vista, è stato particolarmente allenante (ride, ndr)".

Il grande obiettivo ora sono le Olimpiadi 2028 a Los Angeles. Dove può arrivare questo ragazzo?

"Dalla sua ha la giovane età (29 anni), ma soprattutto la tanta fame di crescere. Inoltre non dimentichiamoci che ha corso solamente cinque maratone in carriera".

Quindi possiamo sognare a lungo?

"Con il lavoro e la fatica di ogni giorno, nulla è impossibile. E l’esempio ce l’avete a Ferrara...".

Nicola Bianchi