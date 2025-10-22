Magnifica presenza, sogni e illusioni sul palco

Questa sera alle 21 si apre la stagione di prosa 2025-2026 del teatro Nuovo con ‘Magnifica presenza’, uno spettacolo di Ferzan Ozpetek. In scena Serra Yilmaz, Tosca D’aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella. Le scene sono a cura di Luigi Ferrigno, costumi Monica Gaetani, Luci Pasquale Mari. La produzione è del Nuovo Teatro e lo spettacolo è diretto da Marco Balsamo, Fondazione Teatro Della Toscana.

Ferzan Ozpetek torna dunque a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici, ‘Magnifica presenza’ appunto. Il regista, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con ‘Mine vaganti’, e fa rivivere in teatro uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori esplosivi: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.

La trama. Pietro è un giovane che si trasferisce a Roma con l’ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi. Un’esperienza teatrale immersiva, che evidenzia la capacità di Ozpetek di trasportare le sue storie dallo schermo al palcoscenico con maestria e sensibilità. Un’occasione imperdibile, dunque, per vedere in scena uno dei capolavori più amati del regista turco naturalizzato italiano, che racchiude in sé alcune delle tematiche più care all’autore.