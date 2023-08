"Mai aprire a sconosciuti Chiamare il 112"

Nonostante i criminali dimostrino notevole ingegno nell’inventare sempre nuovi stratagemmi per circuire le vittime, le principali modalità di truffa possono ridursi a poche unità. Il finto appartenete alle forze dell’ordine o avvocato che inventa una grave situazione in cui si è venuto a trovare un familiare. Il finto operaio luceacquagas, che finge di dover effettuare delle verifiche agli impianti, Il finto operatore comunale o sanitario il quale simula una profilassi contro inesistenti virus o insetti. Il finto operatore di bancaposta che contatta telefonicamente la vittima segnalando inesistenti violazioni dei propri conti correnti I carabinieri forniscono una serie di consigli per imparare a difendersi da tali malfattori. Innanzitutto, non bisogna far entrare sconosciuti in casa e riferire da dietro la porta che si stanno chiamando i carabinieri. Se per qualsiasi motivo lo sconosciuto ha avuto accesso all’abitazione, non consegnare mai denaro né rilasciare informazioni personali. Nel caso i soggetti siano più di uno, non consentire che si separino. Non fidarsi dei tesserini di riconoscimento, spesso falsificabili con facilità. Gli interventi manutentivi delle grandi aziende vengono sempre preannunciati con avvisi pubblici. Nel dubbio, contattate il gestore del servizio. Non tenere troppi contanti o valori in casa. Non aderire a richieste di pagamento in contanti da parte di sedicenti appartenenti alle forze di polizia, dipendenti pubblici in generale e dipendenti delle società fornitrici di servizi di luce, acqua e gas. Chiamare sempre la linea d’emergenza 112 o un parente per segnalare ogni situazione sospetta. L’ultimo invito, ma non per importanza, l’Arma lo formula ai parenti più giovani e ai conoscenti delle persone anziane: "Ognuno di noi ha un parente anziano e vulnerabile: parlate con loro, spiegategli i rischi e consigliate di avere sempre un atteggiamento guardingo".