’Mai da soli’, a teatro la solidarietà: "Così aiutiamo divorziati e separati"

’Mai da soli’ è il tema si una serata all’insegna della buona musica e del buonumore, organizzata anche dall’associazione di volontariato che opera a livello nazionale a tutela delle persone separate o divorziate o in procinto di esserlo. Lo spettacolo con musica e cabaret, si terrà domani, alle 21, a Copparo al teatro De Micheli. Fra i promotori dell’iniziativa A.l.i.ce Ferrara odv (associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale) in collaborazione con l’ Associazione Mai da soli odv e la sezione di Argenta dell’ associazione nazionale bersaglieri organizzano, con il patrocinio del comune di Copparo e con i musicisti di Ema estense musik academy di Ferrara. Saranno tutti protagonisti della serata di beneficenza e sensibilizzazione con musica e cabaret. Lo spettcolo, presentato da Sax Poltronieri con la partecipazione straordinaria di Iskra Menarini fantastica voce e corista di Lucio Dalla. Si alterneranno sul palcoscenico Poltronieri brothers band composta da musicisti professionisti docenti della estense music academy di ferrara: Sax Poltronieri - Sergio Rossoni - Renato Fregna - Fabio Rossoni. Senza contare i Black Roses ( giovanissimi musicisti della provincia di ferrara). Sul palco anche i Mistress of Rock ( band cover rock) di Ferrara. L’ingresso all’iniziativa sarà aofferta libera (per info 3289045476 – 3471506732). Tutti i partecionati allo spettacolo svolgono la loro opera a titolo gratuito. A.l.i.ce. Ferrara odv (associazione per la lotta all’Ictus Cerebrale) ha lo scopo di divulgare la prevenzione, il riconoscimento e essere di supporto nella fase riabilitativa nel post ospedaliero, per migliorare la qualità della vita. La sezione dei Bersaglieri, infine, dal 1936 si adopera per il sociale e svolge un’opera di aggregazione dei propri soci.