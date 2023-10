"Mai fermarsi alle apparenze". Sasà, storia dello spazzino altruista

Sembra un po’ di vedere il vecchio Scrooge, nell’adattamento Disney del romanzo di Dickens, però al contrario. Una sorta di alter ego: Sasà, il personaggio di Andrea Biscaro, autore ferrarese che da 15 anni risiede all’isola del Giglio, "è uno spazzino e da trent’anni pulisce le strade della sua piccola città". Come nelle rappresentazioni di Martina Scicluna, in arte Malune, Sasà è "un uomo lungo e secco, e veste sempre di scuro". Insomma, uno Scrooge dal volto altruista in una favola che si definisce "delicata" e in grado di "far riflettere sul valore delle persone, al di là delle apparenze". È quanto si legge nella scheda de ‘Lo spazzino’, ultimo lavoro di Biscaro, accompagnato da illustrazioni di Malune e edito da Edizioni Astragalo, già disponibile in libreria.

Una cinquantina di pagine, un fabliau per bambini, dai 4 anni in su, ideato per insegnare 5 principi fondamentali. Intanto, "mai basarsi sulle apparenze", le stesse che non ti farebbero considerare il fatto che "dietro ai lavori creduti più umili si nascondono grandi persone". Quindi, il tema del sacrificio, che per piccolo che sia "verrà comunque prima o poi ricompensato", ma anche il senso delle difficoltà, ma anche della felicità derivanti dalla generosità. Come questo si ricolleghi a uno spazzino è presto detto: Sasà, "alto, leggero e sottile, se ne va nella notte, armato di scopa, di secchio e di sacchi. Dove passa Sasà non rimane nemmeno una briciola, nemmeno una scaglia di sporco. Ogni notte tira a lucido le sue amate strade, accompagnato soltanto dal suo allegro fischiettare e dal fruscio della sua scopa di saggina. Non immaginate neanche cosa possa aver visto un uomo che lavora sempre di notte".

f.f.