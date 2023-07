"Mai lasciare Fido in auto È una condanna a morte"

Il termometro sta segnando cifre record e a soffrire sono anche loro, i nostri animali. L’Ente nazionale protezione animali ha realizzato con Westie di Amici Cucciolotti un video-vademecum sui pericoli da non sottovalutare in estate. In giornate così calde la prima attenzione è per i colpi di calore.

Ogni estate, purtroppo, ancora troppi cani subiscono il colpo di calore, in particolare le razze brachicefale, ossia con testa corta e larga come il bulldog. Come regolarsi? Innanzitutto non lasciamo mai il nostro animale in macchina, rischia di morire. La temperatura all’interno dell’abitacolo sale rapidamente, anche con i finestrini aperti, e può arrivare a 70°. Dimenticarsi o lasciare il proprio amico a quattro zampe in macchina vuol dire condannarlo a morte.

Come riconoscere un colpo di calore. La pelle scotta, l’animale barcolla e respira con affanno e in modo veloce, sembra come bloccato. Come comportarsi. La prima cosa da fare è spostarlo dal sole e abbassare la sua temperatura corporea bagnandolo con acqua con un panno o con le mani, senza immergerlo, su tutto il corpo e specialmente sul collo, sotto la testa e sull’addome. Mai immergere il cane in acqua perché si potrebbero avere effetti secondari letali. L’intervento più saggio è in ogni caso portare l’animale il prima possibile in un centro veterinario.