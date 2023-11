’Mai più femminicidi’, teatro e danza contro la violenza

In un teatro gremito in ogni posto e con tanta gente in piedi, ieri mattina a Codigoro si è tenuto lo spettacolo per dire "Mai più femminicidi". Presenti sindaci ed assessori di diversi comuni, i rappresentanti delle forze dell’Ordine, quelli di tutte la associazioni di volontario codigorese, diverse scuole di danza e tantissimi studenti del Polo Superiore. Sul grande schermo, alle spalle del palco, i nomi delle troppe donne uccise mentre negli interventi istituzionali è stato chiesto ai ragazzi di essere quella rivoluzione che cambierà il rapporto malato che a volte scatena la violenza sulle donne. Poi tra esibizioni di danza, sketch, riflessioni, pensieri ispirati a fatti di cronaca o a ricordi, tanti uomini, volutamente solo uomini o ragazzini, si sono alternati sul palco per respingere con forza la logica malsana dell’uccidere una donna dicendo di amarla.