"Mai proposte altre sedi. Ora un nuovo incontro"

Era inevitabile che, dopo la posizione assunta dal sindaco Alan Fabbri sulla querelle legata alla sede di Cittadini del Mondo, arrivasse la replica dei diretti interessati. Secondo l’associazione, il primo cittadino "sembra ignorare che quando organizziamo un evento non indaghiamo sulla futura inclinazione politica dei partecipanti. È normale che alcuni di loro scelgano anche la maggioranza del sindaco e vengano eletti nel Consiglio comunale o scelgano l’opposizione".

"Durante l’incontro – ricostruiscono dall’associazione – dall’assessore Coletti non ci è stata proposta alcuna sede alternativa; aveva sì citato l’edificio di Chiesuol Del Fosso, ma si era mostrata comprensiva sulle criticità da noi esposte. Davanti a tutti ha riconosciuto il valore delle nostre attività e ci ha invitati a chiedere una proroga, dichiarandosi disponibile a cercare con noi spazi più idonei. Il 28 aprile abbiamo quindi inviato una pec chiedendo la proroga fino a settembre. Ad oggi, non abbiamo ricevuto risposta né sulla proroga né su un elenco di sedi alternative credibili. Siamo convinti che il dibattito sulla sede debba concentrarsi su fatti concreti e su come valorizzare un’associazione come la nostra, siamo dispiaciuti della vendita dell’immobile, purtroppo in molte città i debiti dei Comuni aprono la porta a interessi privati".

"Togliere di colpo un presidio che funziona significa creare disorientamento e fragilità dove oggi c’è coesione – prosegue la nota –. Crediamo nel valore sociale della sede di via Kennedy: da oltre trent’anni è un riferimento per la cittadinanza. Sradicarci da qui significa disgregare una comunità che oggi funziona". Da ultimo, la richiesta di proroga del limite massimo. "Chiediamo la proroga dello sfratto almeno fino a settembre – chiudono – per proseguire con le nostre attività in corso e ragionare su una nuova sistemazione. Speriamo che questa sia l’occasione per trovare una sistemazione ancora migliore, pur ribadendo che l’importanza di quella attuale. Siamo pronti a incontrare di nuovo l’amministrazione per trovare insieme una soluzione".

Solidarietà arriva anche dal Forum Ferrara Partecipata. "È in atto – si legge nel comunicato – un tentativo di ‘ripulire’ la città dalle realtà (La Resistenza, Csv, circolo Bolognesi) che fanno crescere e attivano energie in grado di definire narrazioni ‘altre’ riconoscendo nuove soggettività come possibili e valide. In questo clima di paura, di esclusione è necessario alimentare ‘fuochi di partecipazione’ mostrando la violenza insita in molti comportamenti, prospettando la possibilità di innescare alternative". Il capogruppo della civica, Fabio Anselmo, stigmatizza la presa di posizione del sindaco su questa vicenda. "Fabbri – scrive in una nota – si dimentica di non essere più in campagna elettorale e, soprattutto, di dover essere il sindaco di tutti. Nella sua stizza, non riesce a trattenere la voglia impulsiva di ‘ricordare’ che il presidente di Cittadini del Mondo, Adam Atik, ha un gravissimo peccato originale: essere stato candidato nella mia lista e, prima, in quella della Fusari. Questa palese caduta di stile, ben poco istituzionale, non può che lasciarci basiti".