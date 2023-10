"Mai soli" all’università. Task force di psicologi, gli studenti scacciano crisi d’ansia e tristezza

di Federico di Bisceglie

Unife svetta tra le eccellenze italiane anche sotto il profilo dei servizi di sostegno agli studenti. Quello ferrarese è, infatti, tra i settanta atenei a livello nazionale che – come riportato nel report de il Sole 24 Ore – ha attivato il servizio di counseling psicologico di ateneo. Già il nome, rende la portata dell’iniziativa: "Da soli mai".

Era l’estate 2020. La pandemia aveva sferrato il suo primo colpo micidiale, mietendo vittime e confinando i ragazzi nella dimensione della solitudine. Dell’incertezza. Ed è in queste situazioni che maturano le condizioni peggiori per uno studente universitario. L’isolamento, la negazione della socialità. Ebbene, dal gennaio dell’anno successivo a oggi, sono stati ben 2.576 i ragazzi che hanno usufruito del servizio. Attualmente, sono 306 quelli presi in carico. E, dice Paola Bastianoni, coordinatrice del servizio counseling di Unife, "l’affluenza degli studenti è sempre in costante crescita". "Siamo partiti come progetto sperimentale – spiega la docente – poi abbiamo capito che questo servizio è sempre più utile per la popolazione studentesca".

Concretamente, in che cosa consiste? "Offrire supporto psicologico agli studenti – risponde Bastianoni – mediante consulenze individuali, di gruppo oppure attraverso i seminari esperienziali". Tutto gratuitamente. Tra l’altro, il tratto distintivo di questo servizio – a cui prendono parte sei tra psicologi e psicoterapeuti e un medico – è la celerità nella risposta.

"Entro 24 ore dalla segnalazione di uno studente, se classificata come urgente – assicura la docente – rispondiamo. E, entro due settimane, fissiamo la prima consulenza". Ci sono stati casi in cui di consulenze, ne sono servite venti. Lo sportello di counseling, come peraltro dice il nome stesso, non si ferma mai. "Neanche a Natale o in pieno agosto", sorride la coordinatrice. Insomma, un valore aggiunto straordinario per la qualità di vita degli studenti. Basti pensare che, dato 2023, per i primi sei mesi di quest’anno lo ‘sportello’ ha erogato qualcosa come 5.738 ore di consulenze. E, tra l’altro, le consulenze possono essere erogate anche in lingua inglese per gli studenti non italiani. Non solo. Sono gli studenti stessi a scegliere con chi confrontarsi: se con un professionista uomo o con una donna. La platea di studenti che si rivolgono al servizio è abbastanza variegata, ma a farla da padrone sono i fuorisede. I problemi segnalati sono piuttosto vari: dagli stati d’ansia ricorrenti, passando per la sfiducia in se stessi, finendo con il disagio nella gestione delle relazioni e il rapporto col cibo. Oltre che eventi traumatici, tristezza e apatia persistente. Ad aver voluto fortemente questo servizio è la rettrice, Laura Ramaciotti.

"Unife si è sempre contraddistinta per l’attenzione e la centralità degli studenti, sia nel quotidiano della relazione di questi con il corpo docente e lo staff, sia con appositi servizi pensati e progettati per offrire assistenza e supporto, da quello amministrativo a quello didattico – contestualizza Ramaciotti –. In questo solco si inserisce ’Da soli mai’, che nasce come un progetto sperimentale nel corso della pandemia per poi diventare un servizio stabile. È un tipo di supporto in cui crediamo e sul quale stiamo lavorando, anche insieme ad altri atenei e istituzioni, per progettualità condivise capaci di intercettare con sempre maggior precisione i bisogni dei nostri giovani e per reperire risorse necessarie a rispondere in modo ampio e mirato".