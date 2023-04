"Mai spacciato per gli altri, solo per sfamare i figli"

FERRARA

"Non faccio parte di alcuna associazione. Non sono un Viking e non ho mai spacciato per conto di altri. Ho solo spacciato piccole quantità per guadagnare qualcosa e mantenere i miei figli. Ma non ho mai dato soldi a nessuno e nessuno me ne ha mai dati". Si è aperta con le parole di Felix Tuesday, ieri mattina, l’udienza in cui il pm Roberto Ceroni, avrebbe dovuto illustrare la sua requisitoria, chiudendola con la richiesta di condanne o assoluzioni nell’ambito del processo sulla ’mafia nigeriana’, seguito all’operazione Signal. Tutto pronto per la chiusura della fase dibattimentale e l’inizio della discussione, ma al termine delle produzione di documenti da parte delle difese, l’avvocato Bernardino Curri, tra i quattro punti documentali, ha chiesto al collegio giudicante (presidente il giudice Sandra Lepore) di revocare l’ordinanza con cui erano state acquisite nel processo le deposizioni di quattro testimoni – tutti cittadini nigeriani – che sono parti offese in altri procedimenti penali a carico di alcuni degli imputati nello stesso processo Signal. Tra di loro anche Felix Tuesday. L’eccezione sollevate dal legale si fonda sul fatto che i quattro testimoni erano stati dichiarati irreperibile, quando invece negli altri processi di sono presentati. Quindi, la richiesta di ritiro delle deposizioni fatte in fase di indagine. A quel punto, il pm Ceroni, in caso di accoglimento della revoca, ha chiesto che vengano ascoltati in aula. Da qui l’inevitabile allungamento dei tempi del dibattimento, considerando che il Collegio non ha potuto che prendere atto della reperibilità dei testimoni – pur sottolineando il ritardo di mesi nel dare questa informazione ai giudici da quando il legale è venuto a conoscenza di questo fatto – e disposto la convocazione di quattro dei tre stranieri per la prossima udienza, che era già stata fissata al tre maggio prossimo. Nel caso non dovessero essere rintracciati o non dovessero presentarsi, a quel punto saranno acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in fase di indagine. Durante le dichiarazioni spontanee che Tuesday ha rilasciato dal carcere da cui era collegato, il nigeriano ha anche spiegato che lui non poteva essere un Viking perché non ha mai studiato, mentre quella è un’associazione che si forma negli ambienti universitari del loro Paese. "Sono arrivato in Italia nel 2015 – ha dichiarato – sono stato per un periodo di tempo nelc entro di accoglienza di Brindisi, per poi non essere più acccetato, perché il permesso era scaduto. Allora, tramite un connazionale conosciuto a Lecce, sono arrivato a Ferrara e qui non c’era lavoro stabile. Quindi, quei pochi episodi di spaccio, li ho fatti per vivere e per far vivere i miei figli. Mentre mia moglie andava alla Caritas".

Cristina Rufini