"Maiarelli (Fondazione): "Carife non fu quello che sostiene Marattin" a Ferrara"

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) è stato sancito che l’aiuto fornito tramite il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi alla Banca

a Tercas non costituisce un aiuto di Stato secondo le leggi Ue, quindi che l’aiuto del Fitd era giusto: una ulteriore conferma del colossale errore commesso da Vestager, con ripercussioni sulla nostra Cassa di Risparmio". Riccardo Maiarelli, presidente della Fondazione Estense, commenta la presa d’atto della Commissione Europea sulla bontà del salvataggio della banca teramana e aggiunge: "Vestager non ha pagato per gli errori commessi; per questo è da bocciare l’ipotesi di una sua presidenza della Bei, come correttamente ha sostenuto anche il presidente dell’Abi Patuelli. Un incarico troppo delicato per chi ha commesso errori così gravi". Il numero uno della Fondazione commenta poi l’intervista al Carlino del parlamentare di Italia Viva Luigi Marattin, all’epoca dei fatti consulente economico di Palazzo Chigi e, allora come oggi, tra gli uomini più vicini a Matteo Renzi, presidente del Consiglio nel pieno della tempesta bancaria. "Leggendo le sue dichiarazioni, anche alla luce dell’esito dell’inchiesta sulle responsabilità degli ex amministratori, conclusa con la richiesta di archiviazione, mi domando: come mai siamo arrivati alla fine di una banca che funzionava dal 1838?". Secondo Maiarelli le parole di Marattin sono ingiuste: "Carife non era ciò che sostiene lui, cioè ’la piccola banca che raccoglieva risparmio dei ferraresi e lo usava altrove’, bensì una banca di riferimento per la nostra provincia che però doveva fare i conti con una economia non particolarmente sviluppata ed era quindi costretta a trovare impieghi e investimenti fuori. Certo, qualche operazione sfortunata c’è stata ma sono venuti meno quei dubbi sulla correttezza del comportamento degli ex amministratori, che anche loro, come Renzi, non avevano la sfera di cristallo".

c. b.