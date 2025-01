"Majdanek, il terribile lager utilizzato dall’Urss finito nel dimenticatoio"

Caro Carlino, Majdanek, a sud di Lublino, è stato il primo lager liberato dall’Armata Rossa nel 1945. Quando le notizie dei suoi orrori raggiunsero l’Italia l’impatto pubblico fu enorme. Le notizie e le immagini sconvolgenti di quel campo di concentramento catturarono anche l’immaginazione di Umberto Saba, che lo citò più volte in una lettera inviataa Primo Levi. Quel nome, tuttavia, è stato quasi dimenticato. Perché? Nel gennaio del 1945, quando i prigionieri sopravvissuti di Auschwitz venivano immortalati dalle telecamere degli operatori sovietici, la NKVD (la polizia politica dell’URSS, guidata dal criminale Lavrentij Berjia) stava riempendo segretamente il campo di Majdanek con un altro gruppo di detenuti ed evitava accuratamente ogni pubblicità. Il campo era stato abbandonato dai nazisti in buone condizioni: perchè non utilizzarlo anche contro i “nemici del popolo”? E così l’ex campo nazista “ospitò” migliaia di membri del movimento di resistenza polacco in tempo di guerra (l’Home Army), che avevano combattuto duramente contro gli occupanti tedeschi. Quei combattenti, ispirati da ideali democratici, erano stati sostenuti dagli angloamericani. Ma erano considerati da Stalin come spie, voltagabbana e traditori. D’altronde i sovietici avevano una buona esperienza in materia. Dopo il massacro delle fosse di Katyn, avvenuto in seguito all’occupazione della Polonia orientale da parte dell’URSS e il vergognoso rifiuto di aiutare gli insorti polacchi che furono massacrati a Varsavia nel 1944, Stalin aveva come obiettivo primario l’eliminazione di tutti coloro che potevano dare fastidio. Parlare di Majdanek non conveniva. Meglio concentrare l’attenzione su altri campi. Al pari non conveniva parlare di altre storie, politicamente scomode, come quella di Enzo Boletti, ufficiale degli Alpini, a lungo sindaco di Castiglione delle Stiviere nel dopoguerra. Boletti riuscì a fuggire dal treno che lo portava in un campo di prigionia tedesco e si unì ai partigiani polacchi combattendo valorosamentecon essi contro i nazisti. Ma, ahilui, aveva combattuto in una formazione non comunista di partigiani “bianchi”, visti come il fumo negli occhi dai sovietici, che si rivelarono tutt’altro che “liberatori”. Per tale motivo, dopo aver evitato i campi di prigionia tedeschi fece conoscenza con quelli sovietici e tornò a casa, dopo lunghe sofferenze, solo nel 1954! Onore dunque alle vittime dei campi più noti. Ma non dimentichiamo chi patì le pene più terribil a Majdanek, prima a causa degli aguzzini tedeschi e poi grazie ai carcerieri sovietici. Giorgio Fabbri