Makorè cerca dipendente

La pescheria Makorè, a Ferrara in via Palestro, è alla ricerca di un aiuto al banco pescheria. La tipologia contrattuale sarà a tempo determinato per i mesi di dicembre e gennaio. In totale saranno 40 ore settimanali dal martedì al sabato. La risorsa si dovrà occupare di movimentazione merce, allestimento banco. È richiesta una minima esperienza nel settore e una buona predisposizione all’apprendimento del lavoro.