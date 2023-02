Malattie cardiovascolari, gli esperti in linea Una telefonata per la prevenzione

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte in Italia e nei Paesi occidentali, essendo responsabili del 44% dei decessi. Per questo motivo è fondamentale ridurre il rischio cardiovascolare ed aumentare la consapevolezza che, la maggior parte degli eventi, è evitabile grazie alla prevenzione. La Fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri italiani Anmco, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare lancia l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare ‘per il Tuo cuore 2023’, che si svolgerà fino al 19 febbraio. Torna dunque il consueto appuntamento di ‘Cardiologie Aperte’, giunto alla sua diciassettesima edizione. La Fondazione attiverà infatti il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno oltre 660 Cardiologi Anmco delle strutture aderenti all’iniziativa, tra cui anche quelli dell’azienda ospedaliero universitaria, con più di 1.500 ore di consulenza cardiologica gratuita. I professionisti del Sant’Anna risponderanno al numero verde da oggi al 19 febbraio, dalle 10

alle 12 e dalle 14 alle 16. "La conoscenza dei fattori di rischio legati ai comportamenti non corretti come fumo, alcool, sedentarietà, errata alimentazione e alcune condizioni cliniche come l’ipertensione, il diabete e l’ipercolesterolemia rappresenta la pietra miliare della prevenzione", sottolinea Gabriele Guardigli (in foto), presidente regionale Anmco e direttore dell’unità operativa di Cardiologia-Utic del Sant’Anna.