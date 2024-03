Malborghetto riabbraccia i Caduti: "Il monumento è la nostra memoria"

Malborghetto riabbraccia il restaurato Monumento ai Caduti. Una mattinata speciale per gli abitanti della frazione ieri. Nella chiesa di San Maurelio e Assunzione di Maria Santissima si è tenuta la cerimonia di fine lavori, preceduta dalla santa messa celebrata da don Luca Piccoli. Il restauro dei Monumenti ai Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale è un progetto che l’amministrazione comunale porta avanti sin dal 2022, per la valorizzazione e la riqualificazione del territorio comunale. Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco con delega alle frazioni Nicola Lodi, il responsabile Beni Monumentali del Comune di Ferrara Paolo Rebecchi, il presidente della Fondazione Navarra Nicola Gherardi Ravalli Modoni, Moira Mazzini, nipote di Alberto Mazzini che ha promosso la realizzazione dell’opera, e gli allievi delle classi I, III e VII dell’associazione ‘Rudolf Steiner per la Pedagogia in Ferrara’ accompagnati dai loro insegnanti. Presenti anche i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

A completare la mattinata anche gli interventi musicali della Banda di Cona e della Banda Filarmonica Ludovico Ariosto. Dopo l’onore ai caduti, con la deposizione della corona davanti al monumento e il suono del silenzio, si è tenuta la benedizione da parte di don Luca Piccoli, seguita da alcuni interventi.

"Il monumento di Malborghetto – ha spiegato il vicesindaco Nicola Lodi – è un simbolo tangibile della memoria delle persone che hanno sacrificato le loro vite durante i conflitti mondiali ed è stato oggetto di restauro grazie a un progetto iniziato nel 2022. Sono stati i cittadini stessi a chiederci, durante il progetto di ascolto ‘con le frazioni’, di dare una nuova vita ai Monumenti e noi ci siamo presi la responsabilità di ascoltarli e dare loro una risposta, dimostrando il nostro impegno a preservare la storia e l’identità della comunità". I primi monumenti restaurati sono stati quelli di Viconovo, Porotto, Villanova, San Martino e Francolino. Durante l’anno corrente, oltre a Malborghetto, saranno oggetto di riqualificazione quelli di Contrapò, Marrara, Fondo Reno e Sant’Egidio.

"I restauri dei monumenti ai caduti – ha aggiunto Lodi – non sono un semplice progetto di riqualificazione del territorio, ma rappresentano un modo per onorare la memoria dei nostri concittadini e per guardare al futuro con rinnovato impegno e consapevolezza". Nell’intervento di Paolo Rebecchi i dettagli dell’intervento al monumento, con importo lavori pari a 4.852 euro, lavori eseguiti dalla ditta Lithos di Venezia. Emozionata Moira Mazzini: ""Il desiderio di mio nonno era di vedere questa opera realizzata e collocata in piazza a Malborghetto. Voleva essere un ricordo e un monito per dire a tutti: non dimenticate".

Mario Tosatti