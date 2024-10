Male Nador, sul corner finale doveva essere più deciso

MELGRATI 6 Un solo intervento, ma determinante, su tiro a botta sicura di Nicoli.

ARENA 6 Impiegato come braccetto di destra, disputa una gara buona, solida in marcatura. NADOR 5 Per la terza volta di fila va a insufficienza pur avendo giocato una buona partita, perché in occasione dei gol non è cattivo abbastanza. Su quel corner, doveva essere più risoluto. BASSOLI 6 Rientra e non ha pause. Difensore vero.

CALAPAI 6 Generoso e potente ma spesso sporco nel tocco, con la Pianese inventa anche l’assist per Rao con un bellissimo cross. Su di lui quel mani all’inizio sembrava da rigore. AWUA 6 Riconquista tanti palloni e magari il problema è quando deve gestirli. Però il potenziale assist per l’occasionissima di piede di Karlsson è roba sua.

RADREZZA 6 Regia nel complesso positiva. Perde un paio di palle ma trova anche bei lanci con sventagliate da un fronte all’altro di ottimo livello.

ZAMMARINI 6 Primo tempo approssimativo, ripresa molto migliore con un altro inserimento al gol sventato solo dalla gran parata di Boer. Con il 3-5-2 trova tempi per andare al tiro che prima non trovava.

MIGNANELLI 6,5 Sempre fastidiosissimo per gli avversari sulla fascia sinistra. Dopo qualche gara sottotono ha ritrovato smalto.

KARLSSON 6 Si muove bene e le occasioni del primo tempo sono tutte sua. In una segna ma il gol è annullato, in due di testa fa quel che può sprecando quella più grossa di destro. Ma è nel vivo della partita.

RAO 7 Quarto gol stagionale, e di testa non è la sua specialità: infatti un po’ si vede perchè per poco non centra il portiere da un passo. Diverse altre buone iniziative, anche.

ANTENUCCI 6 Ripulisce il pallone del gol per il cross di Calapai e ha altre iniziative positive.

BUCHEL 6 Pochi minuti che aiutano a gestir palla e perdere tempo.

SOTTINI 5 Subentra facendosi notare solo per un fallaccio da giallo.

BRUSCAGIN 5 Stavolta non entra bene: due palle nella sua zona e due occasioni Pianese, la seconda in gol.

TERRIBILE 5 Nome e patria; male.

DOSSENA 6 La squadra è questa e ora ha un assetto, un’anima e anche un gioco. Ha solo bisogno di giocatori migliori dietro e di un reparto più folto in avanti.

Mauro Malaguti