Maledizione granchio blu. I pescatori si arrendono. Fuga dei soci dalle coop

Dalle vongole, ormai sparite dalla Sacca, alla raccolta del pomodoro. E c’è chi ha venduto anche la barca per cercare un futuro lontano dal mare, nelle fabbriche dove viene lavorata la frutta. E’ la resa di un mondo, i pescatori che alzano bandiera bianca davanti all’inarrestabile invasione del granchio blu. Dice Marika Bugnoli, sindaco di Goro, pescatrice da una vita: "Ci sono cooperative che da mesi sono ferme". In paese ci sono 1200 pescatori, la raccolta delle vongole la fonte primaria di reddito fino all’altro giorno, ormai più di un anno fa. Maggio 2023, quando l’alluvione portò un fiume d’acqua scura e, in quel mare, il killer con chele e corazza. Ci sono famiglie che da tempo guadagnano solo briciole, estinta quella miniera che luccicava di gusci e speranze. Si registrano così le prime ’vittime’. "Tanti – spiega Fausto Gianella, presidente della cooperativa La Vela – sono i soci delle cooperative che hanno chiesto tre mesi d’aspettativa per andare a lavorare a Casa Mesola, per andare tra i filari a raccogliere i pomodori, per staccare la frutta o fare la stagione al mare". Era tradizione, prima dell’avvento della vongola filippina, nei mesi durante i quali la pesca in mare rallentava andare a lavorare in campagna. Si chiamava, quel periodo tra luglio e agosto, i ’mesi della cipolla’. A quell’epoca che sembrava relegata nel passato all’improvviso è precipitato Goro, una popolazione senza lavoro, un dramma sociale. Tanti soci delle coop cercano di restare avvinghiati a quel mondo – Goro era la seconda potenza mondiale per produzione di vongole, la prima in Europa –, tanti hanno detto basta, attorno un cimitero di gusci spezzati dalle tenaglie dell’alieno. Si calcola che già un centinaio di soci si siano arresi, lungo le banchine del porto si parla di 4 cooperative che hanno ammainato la vela. Filippo Ricci è presidente e fondatore della cooperativa Apollo, realtà che ha alle spalle più di 20 anni di storia. "Se non arrivano gli aiuti – dice – tante coop nell’arco dei prossimi due mesi, al massimo entro la fine dell’anno chiuderanno. Bene il commissario, ma servono subito gli aiuti altrimenti questo mondo farà crac". Aiuti che Gianella annuncia a stretto giro. "A settembre – precisa – verrà erogato il 27% dei 30 milioni stanziati da governo per risarcire i costi della semina e per i recinti anti-granchio. A ottobre un altro 27%, fino ad arrivare progressivamente al 70%. Stiamo parlando, ci tengo a precisarlo, di un bando da 30 milioni del governo Meloni. Non sono certo briciole. Roma sta dimostrando di essere al fianco dei pescatori". Interviene Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedAgriPesca Confcooperative Emilia-Romagna: "La situazione è drammatica, senza l’arrivo di quei fondi un mondo rischia di scomparire per sempre".