Malore a fine gara ad Argenta (Ferrara): salvato dal defibrillatore

Argenta (Ferrara), 16 settembre 2024 – Dopo la partita, un calciatore di 40 anni accusa un malore negli spogliatoi, ma grazie all’uso del defibrillatore i compagni gli hanno salvato la vita. È accaduto ieri a Bando: era appena finita la gara tra Bando e Ostellatese (terminata con il risultato di 2-2) quando Rocco Corbino, giocatore del Bando, ha accusato un malore improvviso.

Il calciatore, quarantenne, molto conosciuto per la sua intensa attività calcistica nel Ferrarese, ha rischiato la vita a causa di un arresto cardiaco. Fortunatamente l’impianto sportivo era dotato di defibrillatore e così i compagni di squadra hanno iniziato le manovre di soccorso in attesa dei soccorsi.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Bologna. Corbino, una volta stabilizzato, è stato portato all’ospedale Sant’Anna di Cona. Il giocatore non ha mai perso conoscenza. Ora sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti e cure per appurare le terapie eventualmente necessarie per una completa guarigione. L’intervento tempestivo dei compagni e l’uso del defibrillatore hanno salvato la vita al quarantenne.