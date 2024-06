Malore e paura al mercato. Ausl precisa: "Siamo intervenuti in 25 minuti"

Paura ad Argenta nel giorno del mercato. Giovedì mattina in largo Dante, di fronte al municipio, ha avuto un malore un commerciante ambulante di frutta e verdura, proveniente da Fusignano, proprio sotto gli occhi di Cinzia Pigozzo, una cliente affezionata. "Ero al telefono per concordare con il mio compagno la spesa – racconta – quando l’ho visto stramazzare sull’asfalto, nei pressi della birreria e del Comune. Una signora ha chiamato il 118, l’ambulanza però tardava ad arrivare. A una seconda telefonata ci hanno comunicato che il mezzo era impegnato in un incidente stradale. Un’altra ambulanza è arrivata dopo 50 minuti". "Il paziente, 60 anni, è stato colto da sincope – è quanto spiega l’ufficio stampa dell’Ausl – e l’ambulanza è arrivata in 25 minuti (orario telefonata 9:13 orario d’arrivo 9:38, nonostante vi fossero altri due incidenti in atto). Il paziente è stato portato all’ospedale di Argenta in codice 2 e non è mai stato in pericolo di vita".