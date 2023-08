Malore fatale a 19 anni a Ferrara: l'ombra della cocaina

Doveva essere una serata d’estate come tante. Gli amici, la fidanzata, le risate davanti a un locale e la spensieratezza dei vent’anni. Nulla faceva pensare che un tragico destino stesse per spazzare via quell’atmosfera di allegria. Un malore improvviso, la corsa in ospedale e il cuore che si ferma senza più ripartire. La morte di un ragazzo di 19 anni, avvenuta davanti a un locale appena fuori dalle mura di Ferrara, è un giallo che solo l’autopsia potrà risolvere. Soccorso sul posto dopo essere crollato davanti agli amici, il giovane è stato portato all’ospedale di Cona, dove è deceduto mezzora dopo l’accesso.

All’indomani della tragedia, la procura ha aperto un’inchiesta per morte come conseguenza di altro reato. Il fascicolo è al momento contro ignoti. Il primo obiettivo è stabilire la causa esatta di quella morte improvvisa, anche alla luce del fatto che i primi test hanno evidenziato tracce di cocaina nel corpo del giovane. Gli esami medico legali dovranno quindi verificare se ci sia un nesso tra l’assunzione della sostanza e il malore fatale. Il tutto senza trascurare il quadro di salute complessivo del ragazzo il quale, a quanto si apprende, soffriva già di una patologia pregressa. Parallelamente, qualora dovesse essere riscontrato un nesso tra la sostanza e la morte, gli inquirenti dovranno capire chi gliel’abbia ceduta.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica. Intorno a mezzanotte, il giovane si era allontanato per qualche minuto dagli amici, entrando al bar. Una volta tornato ha iniziato a sentirsi male. A nulla sono valsi i soccorsi e la corsa disperata in ospedale.