Malore fatale in strada e sull’auto. Due vittime nell’arco di un’ora

Una si è accasciata sull’asfalto mentre camminava, l’altro è stato rinvenuto riverso nell’abitacolo della propria auto. Le due tragedie, entrambe causate da malori fatali, si sono verificate ieri mattina nell’Argentano a distanza di poco più di un’ora l’una dall’altra. Il primo allarme è scattato alle 10 da via Circonvallazione. Una donna di 58 anni, Paola Benetti, si è accasciata all’improvviso al suolo mentre stava camminando. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. In via Circonvallazione è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Appurate le cause naturali del decesso, la salma è stata restituita ai familiari su indicazione del pubblico ministero di turno.

Poco dopo, intorno alle 11.50, un altro allarme. Stavolta la chiamata al 118 arriva da strada delle Lame, a Benvignante. Chi ha avvisato i soccorritori ha notato un uomo esanime nell’abitacolo di un auto. Il personale del 118, giunto sul posto insieme ai carabinieri, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Anche in questo caso, la morte è da ricondurre a un malore. La salma della vittima, il 62enne Fiorenzo Raisi, è stata affidata ai familiari.

re. fe.