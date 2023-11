Malore fatale mentre aspetta il bus. Soccorsi attivati dagli studenti

CENTO

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri per un uomo che all’autostazione di Cento non dava più segni di vita e per il quale i sanitari hanno dovuto decretarne il decesso. Si tratta di un anziano di 73 anni che parrebbe essere stato soltanto di passaggio nel centese. Stando al racconto di alcuni testimoni, erano circa le 17 di ieri pomeriggio quando l’Autostazione delle corriere di Cento, in viale Jolanda, era piena di ragazzi delle scuole in attesa della corriera: sembra che proprio uno di loro abbia dato l’allarme per un uomo caduto a terra e non cosciente. A quel punto è scattata la chiamata al 118 ma anche la richiesta di aiuto alla vicina stazione della polizia locale. Gli agenti sarebbero dunque corsi sul posto e avrebbero iniziato il massaggio cardiaco all’uomo privo di sensi a terra, colpito da un malore fatale: i soccorritori hanno cercato di fare tutto il possibile in attesa dell’arrivo dei sanitari. Appena giunta ambulanza e poi l’automedica, i sanitari hanno dunque continuato l’operazione di rianimazione cardiopolmonare usando anche il defibrillatore mentre gli agenti facevano cordone coprendo la vista con lenzuoli. Tutti gli sforzi però sono risultati vani e per il 73enne a un certo punto non si è potuto far altro che decretarne la morte e affidarlo alle onoranze funebri.

l.g.