Malore improvviso alla guida. Muore a 64 anni alla rotatoria

Un malore improvviso, l’auto che sbanda e si ferma sul ciglio della strada. Non c’è stato nulla da fare per un ferrarese di 64 anni, Michele Palmieri. Nemmeno il tempestivo soccorso dei sanitari del 118 ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Il tutto è accaduto poco dopo le 17 di ieri. Siamo in via Comacchio, all’altezza della rotonda di via Aldo Moro, a Cona. Il 64enne sta viaggiando a bordo della sua Fiat Punto quando all’improvviso inizia a stare male. Forse cerca di accostare e chiamare aiuto, ma il malore non gli dà tempo di reazione. Perde il controllo dell’auto, sulla quale viaggia da solo. Il mezzo prosegue la sua marcia, sormonta la rotonda e si ferma lentamente a bordo strada su uno dei rami della rotatoria stessa.

A dare l’allarme sono alcuni automobilisti di passaggio che si rendono conto immediatamente di quanto sta succedendo. Sul posto arrivano i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Il personale dell’emergenza medica trova il 64enne accasciato sul volante. Iniziano le manovre di rianimazione. Tentano il tutto per tutto, ma alla fine dovranno arrendersi all’evidenza e constatarne il decesso. La morte dell’automobilista è da ricondurre al malore e non all’incidente, non essendoci stati impatti violenti. Agli operatori della polizia locale il compito di chiarire la dinamica dell’accaduto, anche se i dubbi sull’esatta ricostruzione dei fatti sono praticamente nulli. Il traffico su via Comacchio ha subito alcuni rallentamenti durante i momenti più concitati dei soccorsi e quelli immediatamente successivi dedicati alla ricostruzione della tragedia. La viabilità è ritornata alla normalità nel tardo pomeriggio, una volta ultimati gli accertamenti e rimessa in sicurezza la carreggiata.

f. m.