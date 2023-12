Malore improvviso, muore 60enne

Tragedia nelle prime ore del mattino. Un uomo cade a terra e muore, si pensa a un presunto malore improvviso. Il fatto è successo verso le 8.20, all’inizio di via Romito in prossimità dell’intersezione di via Padova nella frazione di Pontelagoscuro. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, un uomo sui 60anni è caduto improvvisamente a terra privo di sensi. In quell’istante di passaggio un giovane volontario di soccorso ha provveduto a praticare subito il massaggio cardiaco, nel contempo sono stati chiamati i soccorsi, che sono arrivati in tempi brevi con il personale sanitario del Suem118 che ha praticato le necessarie operazioni di rianimazione, proseguite per circa un’ora. Al termine si è dovuto purtroppo accertare il decesso dell’uomo di nazionalità straniera, che aveva con sé le borse della spesa, presumibilmente fatta nel supermercato vicino a via Romito. Non sono chiare le cause del decesso, seppure sembra che la caduta a terra sul marciapiede sia stata generato da un istantaneo malore. Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri, che ha delimitato la zona fino al trasporto della salma. Vista la posizione interna alla strada, non ci sono stati disagi alla circolazione.

Mario Tosatti