Malore in casa, Salustro resta in gravi condizioni

CENTO

E’ stabile seppur resta in gravi condizioni Corrado Salustro, ricoverato da martedì mattina all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasferito con l’elisoccorso data la delicata situazione nella quale è stato trovato. A dare l’allarme è stato un amico dell’imprenditore che non avendo ricevuto risposta al telefono né al citofono, ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari dell’Arma una volta entrati insieme a vigili del fuoco e sanitari, hanno trovato riverso a terra il 74enne.

La notizia ha scosso tutto il centese e non solo. Salustro, infatti, è un imprenditore molto noto anche all’estero. Nella sua lunga carriera lavorativa, infatti, ha costruito più di venti caserme dei carabinieri in tutta Italia, compresa quella di Cento, aveva rapporti ad alto livello in Vaticano risalenti al periodo di Papa Giovanni Paolo II e con la chiesa polacca. E’ stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel ’91 e poi di quello di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica nel ’93 da oltre 30 anni è Console della Polonia in Italia, a Bologna. Un uomo che per il territorio centese è stato importante e che ha lavorato alla realizzazione di poli come il centro commerciale White Park e l’hotel a fianco la caserma, creando posti di lavoro ed economia.