Malore in giardino, muore un anziano

Era in giardino forse per effettuare qualche lavoretto come spesso gli accadeva. Poi un malore improvviso lo ha colpito senza lasciargli scampo. La vittima è Luigi Strasforini, 87 anni pensionato, che è deceduto nel giardino della sua abitazione sulla provinciale Boschetto a Vaccolino di Lagosanto. È accaduto ieri dopo pranzo: l’anziano era nel suo giardino come di consueto per occuparsi delle sue piante. Un malore lo ha colpito all’improvviso. Dei passanti lo hanno visto accasciato a terra e hanno dato immediatamente l’allarme. A nulla è valsa la corsa contro il tempo dell’ambulanza: lo staff sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lagosanto. I militari hanno avvertito il magistrato di turno, il quale ha disposto la restituzione della salma ai famigliari. Strasforini era molto conosciuto e stimato. Un uomo che si era sempre sacrificato per la propria famiglia, gentile ed educato con i vicini e i pochi amici che gli erano rimasti. Lo vedevano spesso passeggiare nel giardino: nonostante l’età cercava di mantenersi attivo. Forse la fatica e i primi freddi invernali devono avere provocato il malore che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i sanitari il suo cuore aveva già smesso di battere.

m. r.